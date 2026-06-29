F1｜罗素奥地利站继揭幕战后再夺冠 韦斯塔潘克服排位赛炒车摘银

F1奥地利大奖赛周日在红牛环赛道完美落幕，最终由平治车队的佐治罗素(George Russell)「由头带到尾」，继揭幕战后再次夺冠，而红牛车队的韦斯塔潘(Max Verstappen)则克服排位赛战车失控炒车，在第五位发车下仍以第二完赛，而卡美安东尼利(Kimi Antonelli)则以第三完成，结束连冠走势。

罗素顶住压力3个月后奥地利站再夺冠

今届奥地利站风波不断，在排位赛中韦斯塔潘因战车失控自炒，赛后亦证实是赛车发生故障才导致事故，而罗素则把握机会赢得头位发车。正赛日头位起步的罗素亦发挥稳定顺利领跑，但反而焦点在于后面车手的对决，已取得5连冠的安东尼利今站起步略为焦急表现失准多次冲出赛道，反被第5位起步的韦斯塔潘把握机会杀到前段。

比赛中段韦斯塔潘和咸美顿的对决掀起高潮，但红牛战车今次略胜一筹成功甩开法拉利的追击。而到尾段红牛车队凭籍轮胎策略，韦斯塔潘收窄与罗素之间的差距，身后的安东尼利亦不遑多让步步紧迫第二的红牛战车，差距一度仅有半秒，但最终罗素亦顶住压力以1.611秒的优势赢得今站冠军，「韦少」亦以第二以0.375秒力压安东尼利夺亚。

罗素赛后受访指之前的状态有一点不好，但团队的付出令他们可以重回正轨，而提到今场的胜利，罗素则指提醒了自己可以做到：「艰苦的比赛必然会挑战到我们的心智，过去2个星期的表现对我而言至关重要，提醒了我自己可以做到。」对于下周回到家乡英国的银石赛道罗素则表示：「这周末我的速度和单圈表现都很好，而且这条赛道并不是太适合我的跑法，所以我好期待可以前往银5。

