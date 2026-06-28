全港羽毛球锦标赛｜香港羽毛球代表欢迎15分 邓俊文：会跟阿雪打下去

全港羽毛球锦标赛周日假北河街体魍馆上演各组别的8强赛，香港羽总去年开始以15分制，今年也不例外，让港队提早适应明年1月正式生效、取代21分的「15分三局两胜制」，大部份港队代表都对15分充满憧憬，近期人气混双组合陈延泽、吴芷柔（Yoyo）以及男单「港一」李卓耀都赞同15分赛制，跟谢影雪排混双世界第8的邓俊文说：「应该会打下去的。」

近期人气混双组合「泽柔配」今日（28号）出战全港赛的8强比赛，最终以15:10、15:9轻胜吕俊玮、尤漫莹，顺利入下周4强；去年同一个比赛，延泽夺得男单冠军，一年过去，主项变了混双；去年5月才跟Yoyo合作混双，他坦言仍怀念单打，幸找到方法去舒怀：「现在打混双都用好多单打的技术，希望转化为我的武器，将我的单打特色放在混双中，相信自己会更加享受混双比赛。」

「泽柔配」合作时的世界排名才400多，到现在升至32位，这都归功于2人在过去一年总共夺得5个BWF世巡赛的三甲成绩，Yoyo也说比教练预定的目标要快：「教练原本给我们指标是今年年底才去到32，我们早了半年达成。」虽然他们去年5月开始合作，但因各自的伤患先后在去年10月到今年2月这4个月没比赛，以养好身体为主，紧随是大大小小的比赛都参加，她说：「近月面对抢分的压力及一站接一站的比赛有点Chur，进度是快，但要好好调整心态也很重要。」

对于BWF（世界羽联）明年1月4日起开始采15分，陈延泽表示：「今年打15分，感觉节奏快了，分差比较难拉开，要更集中精力，但相信都适合我同Yoyo的打法，因我们偏向速度进攻型，可以将精力更集中在15分制的比赛上。」

邓俊文（左）及杨盛才（右）合作双打比赛。徐嘉华摄

徐嘉华摄

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邓俊文今日不用打混双（他跟谢影雪提早打了并入4强），但跟杨盛才合作男双，并以15:12、11:15、15:12跻身4强，将对陈延泽及邹轩朗组合。

俊文：改15分下 应该会打下去的

阿雪早前已对15分赞口不绝，俊文这天也说：「 说真，15分是吸引的，对我们来讲一定有好处，只有去年及今年全港赛体验过，感觉节奏好快，各队间的差距会更接近相信会更刺激。」俊文表示「应会打下去」的机率会大：「是想打下去，真正体验一下15分，相信对体能消耗没21分大，对我同阿雪都是好事。」俊文及阿雪去年4月「重组」后曾说过只会战至今年9月爱知名古屋亚运会，现时所见，2人极大机会继续打下去，对港队来说是一大喜讯。

李卓耀在比赛中，他认为下季采15分对你有利。徐嘉华摄

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8月将满30岁的香港「男一」李卓耀今日8强以15:8、15:2轻胜高城熙，跻身8强，对于15分，他说：「说真，我钟意15分，无论在打法上及战术上，我较进攻型，对我来讲是优势少少。」

杨雅婷（左）及杨霈霖（右）是香港第一号女双组合。徐嘉华摄

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女双「双杨配」杨雅婷、杨霈霖今日8强以15:7、15:5胜蔡洛、萧卓盈，对于15分，她们不约而同表示：「女双偏多板，随时打过一小时，5分不会太折磨，都想15分。」

记者/摄影：徐嘉华