Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际象棋青少年世界杯｜8岁小棋手孟祥奕创港将最佳成绩 获世界棋王丁立人盛赞：比当年的我更执著

即时体育
更新时间：17:16 2026-06-28 HKT
发布时间：17:16 2026-06-28 HKT

2026年青少年国际象棋世界杯（U8至U12组别）昨日于格鲁吉亚落下帷幕，年仅8岁的香港小将孟祥奕交出亮眼成绩单！作为今届赛事唯一代表香港出战的棋手，他在竞争激烈的U8公开组中过关斩将，最终在118名顶尖选手中突围而出，勇夺第18名，一举创下香港棋手在国际象棋世界杯U8公开组的历史最佳战绩。日前刚在香港夺冠的世界棋王丁立人，亦特别为孟祥奕送上祝贺，笑言其佳绩与自己当年参赛时相若，并相约与这位小棋友再弈一局。

11轮瑞士制激战 遇强愈强创香港历史

今届青少年世界杯沿用竞争极为激烈的「11轮瑞士制」赛事模式，孟祥奕在比赛中录得5胜4和2负的佳绩，前5轮甚至3胜2和，一度排入前10。值得一提的是，孟祥奕的赛程含金量极高。他两场败仗仅是输给最终排名第5及第6名的选手（其中第6名更是赛事头号种子）；而在面对其他列强时，他不但成功赛和最终排名第4的劲敌，更力克排名第10的选手。最终以第18名完成赛事，为香港国际象棋界写下历史新一页。

追星最高境界！与偶像丁立人的特殊缘分

孟祥奕能够取得如此突破，除了自身的努力，背后还有一股强大的「榜样力量」。他的偶像正是中国内地名将、世界棋王丁立人。日前，丁立人领衔的「Dragon Chilling队」，在香港举行的「FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛2026」中连夺两冠，风头一时无两。

2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片
2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片
2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片
2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片
2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片
2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片
2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片
2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片

而这位棋王与香港小将孟祥奕之间，更有一段为人津津乐道的特殊缘分。孟祥奕从一个仰慕偶像的小棋手，逐渐变成了丁立人的「小棋友」。丁立人一直十分关注孟祥奕的比赛动态，两人更保持著「每年对弈一局」的传统。在私下的交流中，丁立人绝不吝啬指教，经常为孟祥奕覆盘，并针对开局问题等细节提供宝贵的专业指导。

棋王相约8月再战 冀港将未来寻求更大突破

得知孟祥奕在世少杯创下佳绩后，丁立人第一时间送上祝福，并给予极高评价：「祝贺孟祥奕拿到了世少赛的第18名，和我第一次参加世少赛拿到的第11名差不多。他取得的进步我不惊讶，因为我感觉他在这个年纪，对这个项目的执著程度，比我当年可能还多一些。」

丁立人（右）和孟祥奕（左）两人保持著「每年对弈一局」的传统。孟祥奕家长供图
丁立人（右）和孟祥奕（左）两人保持著「每年对弈一局」的传统。孟祥奕家长供图

看著小粉丝一步步成长，丁立人倍感欣慰，并透露了两人的下一个约定：「每一年我都会和他下一盘棋，他的进步是肉眼可见的。8月份我们应该还会再下一次，看看他是不是又有长进。希望他能够在未来帮助中国香港在国际象棋领域取得更大的突破吧！也祝他和所有热爱国际象棋的小朋友，都能够继续享受这个项目带来的快乐。」

 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
香港手制点心注定式微？半夜2点开工企全日 年轻师傅爆「大佬」月薪竟得这数字｜Juicy叮
时事热话
5小时前
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬间转移」？ 将军澳街坊遇黑科技扒手党 偷卡仅半小时日本餐厅狂碌6位数 揭极诡异交易黑幕｜Juicy叮
时事热话
7小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
3小时前
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
陈伶俐突删老公刘颂铭合照传再离婚 港姐出身前夫为林敏骢 再嫁富商胡嘉烈后人近年潜心修佛
影视圈
7小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
4小时前
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
傅颖自爆得罪TVB真相 为指控罗子溢家暴道歉属被迫：我冇做错 称与Cookies成员不是朋友
影视圈
2026-06-27 17:30 HKT
爱回家之三代同糖丨演员名单全曝光 关曜俊做「软饭男」 容天佑吴兆麟同吴若希有关系
爱回家之三代同糖丨演员名单全曝光 关曜俊做「软饭男」 容天佑吴兆麟同吴若希有关系
影视圈
5小时前
38岁林宥嘉患严重「玻璃肚」医生警告：呢个生活习惯唔改食咩药都无用！简单1方法分辨肠躁症与肠胃炎
38岁林宥嘉患严重「玻璃肚」医生警告：呢个生活习惯唔改食咩药都无用！简单1方法分辨肠躁症与肠胃炎
医生教室
7小时前
世界杯2026｜32强戏码顺利诞生 葡萄牙硬撼克罗地亚 C朗莫迪历两老碰头
世界杯2026｜32强戏码顺利诞生 葡萄牙硬撼克罗地亚 C朗莫迪历两老碰头
足球世界
5小时前
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
梁朝伟失去自理能力？唔识换灯胆、与工人沟通靠老婆 刘嘉玲：我都想灯胆坏咗，老公去换
影视圈
21小时前