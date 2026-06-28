国际象棋青少年世界杯｜8岁小棋手孟祥奕创港将最佳成绩 获世界棋王丁立人盛赞：比当年的我更执著

2026年青少年国际象棋世界杯（U8至U12组别）昨日于格鲁吉亚落下帷幕，年仅8岁的香港小将孟祥奕交出亮眼成绩单！作为今届赛事唯一代表香港出战的棋手，他在竞争激烈的U8公开组中过关斩将，最终在118名顶尖选手中突围而出，勇夺第18名，一举创下香港棋手在国际象棋世界杯U8公开组的历史最佳战绩。日前刚在香港夺冠的世界棋王丁立人，亦特别为孟祥奕送上祝贺，笑言其佳绩与自己当年参赛时相若，并相约与这位小棋友再弈一局。

11轮瑞士制激战 遇强愈强创香港历史

今届青少年世界杯沿用竞争极为激烈的「11轮瑞士制」赛事模式，孟祥奕在比赛中录得5胜4和2负的佳绩，前5轮甚至3胜2和，一度排入前10。值得一提的是，孟祥奕的赛程含金量极高。他两场败仗仅是输给最终排名第5及第6名的选手（其中第6名更是赛事头号种子）；而在面对其他列强时，他不但成功赛和最终排名第4的劲敌，更力克排名第10的选手。最终以第18名完成赛事，为香港国际象棋界写下历史新一页。

追星最高境界！与偶像丁立人的特殊缘分

孟祥奕能够取得如此突破，除了自身的努力，背后还有一股强大的「榜样力量」。他的偶像正是中国内地名将、世界棋王丁立人。日前，丁立人领衔的「Dragon Chilling队」，在香港举行的「FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛2026」中连夺两冠，风头一时无两。

2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片

2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片

2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片

2023年世界冠军丁立人是孟祥奕的偶像。资料图片

而这位棋王与香港小将孟祥奕之间，更有一段为人津津乐道的特殊缘分。孟祥奕从一个仰慕偶像的小棋手，逐渐变成了丁立人的「小棋友」。丁立人一直十分关注孟祥奕的比赛动态，两人更保持著「每年对弈一局」的传统。在私下的交流中，丁立人绝不吝啬指教，经常为孟祥奕覆盘，并针对开局问题等细节提供宝贵的专业指导。

棋王相约8月再战 冀港将未来寻求更大突破

得知孟祥奕在世少杯创下佳绩后，丁立人第一时间送上祝福，并给予极高评价：「祝贺孟祥奕拿到了世少赛的第18名，和我第一次参加世少赛拿到的第11名差不多。他取得的进步我不惊讶，因为我感觉他在这个年纪，对这个项目的执著程度，比我当年可能还多一些。」

丁立人（右）和孟祥奕（左）两人保持著「每年对弈一局」的传统。孟祥奕家长供图

看著小粉丝一步步成长，丁立人倍感欣慰，并透露了两人的下一个约定：「每一年我都会和他下一盘棋，他的进步是肉眼可见的。8月份我们应该还会再下一次，看看他是不是又有长进。希望他能够在未来帮助中国香港在国际象棋领域取得更大的突破吧！也祝他和所有热爱国际象棋的小朋友，都能够继续享受这个项目带来的快乐。」