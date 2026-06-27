冰球｜五年综合发展蓝图：以三年校园合作为基石

随著「2026 IIHF女子冰球世界锦标赛（第二级别B组）」于 4 月在本港圆满举行，香港冰球训练学校（HKAIH）与保良局宣布达成战略合作伙伴关系，正式启动「女子 U18 冰球发展计划」。该计划由保良局担任为期三年的合作伙伴，并承接 HKAIH 为期五年的综合女子冰球发展蓝图，为中国香港队参与国际冰球联合会（IIHF）女子 U18 世界锦标赛奠定基石。计划获中国香港冰球总会（HKCIHA）支持，是 HKAIH 自 2007 年成立以来，于本港冰球发展二十年历程中所建构的最后一块拼图。

香港冰球训练学校主席胡文新跟保良局林文灿英文小学的女球员合照。公关提供

保良局林文灿英文小学的女球员。公关提供

五年综合发展蓝图：以三年校园合作为基石

本计划以为期三年的保良局中学女生培训计划为核心（2026-27 至 2028-29 学年），目标每年培训 15 名中学女生，三年累积 45 名精英球员。其后第四及第五年（2029-30 及 2030-31），优秀学员将进入中国香港代表队的选拔，旨在建立一个稳健且不断壮大的人才库，确保中国香港队能稳步并长期参与国际冰球联合会（IIHF） 女子 U18 世界锦标赛。

全方位发展：训练、集训及竞赛

是次计划不仅涵盖专业教练指导及集训营，更会安排学员参与本地及区内的赛事。透过建立一套可持续的训练阶梯，为未来数代的女性冰球运动员提供一条稳定的晋升途径，并为中国香港女子冰球代表队提供长远的后援力量。

完成香港参与所有五项 IIHF 世界锦标赛组别的最后一块拼图

计划成功落实后，中国香港将首次派队参与 IIHF 女子 U18 世界锦标赛，并成为亚洲第七个于 IIHF 全部五项世界锦标赛组别——男子、男子 U20、男子 U18、女子及女子 U18——均有国家/地方代表队参赛的会员。对于本港冰球发展而言，这项女子计划正是 HKAIH 自 2007 年成立以来，二十年发展历程中所建构的最后一块拼图。

战略合作蓝图及专属合作

首批学员将于 2026 年 9 月新学年开始时展开招募，并于 2026-27 学年期间举办训练营，专注于提升专业技术并培养团队默契。

香港冰球训练学校主席胡文新先生表示：「我们的目标是奠定一个能够传承下去的基石。与保良局为期三年的校园合作，是为期五年综合发展计划中的核心一环，整个蓝图乃依据 IIHF 自身就世界锦标赛参赛资格所订立的最低参与标准逆向设计而成。我们并非单纯启动一项计划，而是为中国香港队于 2030 年首度跻身 IIHF 女子 U18 世界锦标赛铺设一条清晰可行的道路，并透过此举，让本港跻身亚洲少数于 IIHF 全部五项世界锦标赛组别均有代表队参赛的会员国家协会之列。经过二十年来在草根、联赛、认证教练及裁判等各范畴的努力建设，这正是我们需要跨越的最后一道桥梁。」