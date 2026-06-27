冰球｜五年综合发展蓝图：以三年校园合作为基石
发布时间：15:34 2026-06-27 HKT
随著「2026 IIHF女子冰球世界锦标赛（第二级别B组）」于 4 月在本港圆满举行，香港冰球训练学校（HKAIH）与保良局宣布达成战略合作伙伴关系，正式启动「女子 U18 冰球发展计划」。该计划由保良局担任为期三年的合作伙伴，并承接 HKAIH 为期五年的综合女子冰球发展蓝图，为中国香港队参与国际冰球联合会（IIHF）女子 U18 世界锦标赛奠定基石。计划获中国香港冰球总会（HKCIHA）支持，是 HKAIH 自 2007 年成立以来，于本港冰球发展二十年历程中所建构的最后一块拼图。
五年综合发展蓝图：以三年校园合作为基石
本计划以为期三年的保良局中学女生培训计划为核心（2026-27 至 2028-29 学年），目标每年培训 15 名中学女生，三年累积 45 名精英球员。其后第四及第五年（2029-30 及 2030-31），优秀学员将进入中国香港代表队的选拔，旨在建立一个稳健且不断壮大的人才库，确保中国香港队能稳步并长期参与国际冰球联合会（IIHF） 女子 U18 世界锦标赛。
全方位发展：训练、集训及竞赛
是次计划不仅涵盖专业教练指导及集训营，更会安排学员参与本地及区内的赛事。透过建立一套可持续的训练阶梯，为未来数代的女性冰球运动员提供一条稳定的晋升途径，并为中国香港女子冰球代表队提供长远的后援力量。
完成香港参与所有五项 IIHF 世界锦标赛组别的最后一块拼图
计划成功落实后，中国香港将首次派队参与 IIHF 女子 U18 世界锦标赛，并成为亚洲第七个于 IIHF 全部五项世界锦标赛组别——男子、男子 U20、男子 U18、女子及女子 U18——均有国家/地方代表队参赛的会员。对于本港冰球发展而言，这项女子计划正是 HKAIH 自 2007 年成立以来，二十年发展历程中所建构的最后一块拼图。
战略合作蓝图及专属合作
首批学员将于 2026 年 9 月新学年开始时展开招募，并于 2026-27 学年期间举办训练营，专注于提升专业技术并培养团队默契。
香港冰球训练学校主席胡文新先生表示：「我们的目标是奠定一个能够传承下去的基石。与保良局为期三年的校园合作，是为期五年综合发展计划中的核心一环，整个蓝图乃依据 IIHF 自身就世界锦标赛参赛资格所订立的最低参与标准逆向设计而成。我们并非单纯启动一项计划，而是为中国香港队于 2030 年首度跻身 IIHF 女子 U18 世界锦标赛铺设一条清晰可行的道路，并透过此举，让本港跻身亚洲少数于 IIHF 全部五项世界锦标赛组别均有代表队参赛的会员国家协会之列。经过二十年来在草根、联赛、认证教练及裁判等各范畴的努力建设，这正是我们需要跨越的最后一道桥梁。」