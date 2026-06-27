游泳｜何诗蓓无惧欧洲热浪 周六凌晨罗马站室外池封后

欧洲虽正遭受热浪袭击，但无阻意大利罗马在户外举行的「七丘杯国际泳赛」，香港「女飞鱼」何诗蓓（Siobhan）周六凌晨在主项200米自由泳决赛，以1分55秒正封后，保持近3个月来此赛项的不败纪录。

大会出的何诗蓓参赛海报。何诗蓓IＧ图

何诗蓓马不停蹄，上月底完成环地中海后，周六凌晨出战意大利罗马站的比赛，在200米自由泳夺金。大会图

Siobhan本月初以4金4银完成一连3站的环地中海游泳系列赛后，来到意大利罗马参加「七丘杯国际泳赛」，她先在早上的200米自由泳初赛，轻松以1分58秒64的总排名第一入周六凌晨的决赛，最终在决赛以1分55秒正夺冠。

Siobhan继2024年后再次来到罗马站比赛。大会图

她赛后表示：「这里的气温较热，但我感觉不错，这些都是挑战之一，我的目标是游入决赛，途中不断集中细节的改位特别是我的转身。」

28岁 的Siobhan战罗环地中海后，跟团队飞到西班牙马略卡岛进行3星期的训练，罗马这一站比赛，Siobhan曾于2024年巴黎奥运前参加过，当时她夺得200米自由泳金牌；相隔2年后再次旧地重游，港将在200米自由泳决赛继续保持近3个月的「不败」战绩。

200米自由泳三甲：冠军何诗蓓（右二）、亚军是年仅15岁 的意大利泳手Alessandra Mao（左二）、季军是25岁的意大利泳手Anna Chiara Mascolo（右一）。大会图

亚军及季军同来自意大利，她们分别是年仅15岁 的Alessandra Mao（1分57秒24）、季军是25岁的意Anna Chiara Mascolo（1分58秒16）。



记者：俆嘉华