温网｜外围赛国家队金花全军覆没 朱琳决胜轮失利遗憾止步 白卓璇、王曦雨次轮双双出局

2026年温布顿网球锦标赛外围赛周四（25日）划下句点，国家队女单代表全军覆没。唯一晋级第3圈的希望朱琳，以3：6、4：6不敌科丝托维奇；而白卓璇与王曦雨则在次圈双双出局，国家队女将无人突破外围赛。

朱琳力战18岁塞尔维亚小将仍告负

老将朱琳面对年仅18岁的塞尔维亚新星科丝托维奇（Nikola Krstovic），场上跑动显得较为吃力。首盘她先输3：6；次盘朱琳调整状态，一度与对手缠斗至3：3平手，可惜对手随后紧握比赛节奏，最终以6：4再下一城。朱琳全场仅成功破发1次，最终在外围赛最后关头止步，与正赛席位擦身而过。

白卓璇、王曦雨次轮抱憾出局

另一边厢，白卓璇在次轮以盘数0：2落败，她首盘战至「抢七」以6：7（7：9）惜败，次盘则以2：6不敌波利娜（Polina Iatcenko）。

而王曦雨迎战西班牙球手玛琳娜（Marina Bassols Ribera）时，首盘以6：3先拔头筹。然而，对手次盘状态神勇，以6：1扳回一盘。及至决胜盘，王曦雨因身体不适选择退赛，遗憾结束本届温网之旅。