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健体｜前奥运赛艇代表谢家德 上月HYROX香港体能耐力赛夺分龄赛铜牌

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更新时间：20:52 2026-06-25 HKT
发布时间：20:52 2026-06-25 HKT

前香港奥运划艇代表、现任香港大学运动中心总监谢家德（Michael）上月以62岁之龄在亚博馆的HYROX香港体能耐力赛夺得分龄组（60-64岁）季军，周一应邀出席超过10万平方呎的Waterfall Sports & Wellness奥运会所的揭幕礼。

现任香港大学运动中心总监的谢家德（右一)及郑泳舜议员（右二应邀出席Waterfall Sports & Wellness奥运会所的揭幕礼。徐嘉华摄
现任香港大学运动中心总监的谢家德（右一)及郑泳舜议员（右二应邀出席Waterfall Sports & Wellness奥运会所的揭幕礼。徐嘉华摄
徐嘉华摄
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1996年曾代表香港出战巴塞隆拿奥运会赛艇项目的Michael一到奥运会所后，第一时间到HYROX训练区，试玩HYROX项目之一的划艇机及滑雪机，他说：「好难得这个会所设于九龙核心地段，而且设备齐全，不单止健身室十分大，还有不同的运动项目，十分难得。」

谢家德（右）上月在HYROX香港体能耐力赛夺得分龄组 铜牌。图片由受访者提供
谢家德（右）上月在HYROX香港体能耐力赛夺得分龄组 铜牌。图片由受访者提供
店内有HYROX训练区，包括这部滑雪机。徐嘉华摄
店内有HYROX训练区，包括这部滑雪机。徐嘉华摄
HYROX训练区当然少不了划艇机。徐嘉华摄
HYROX训练区当然少不了划艇机。徐嘉华摄

Michael 口中的不同的运动项目包括全港首创的智能化运动设施如AI网球机械人及顶级自动发球系统，一个人也可以打网球，还有室内全天候冷气AI网球发球机，实现「学练一体」的挥拍体验。Michael还跟郑泳舜议员一齐走到户外打了一场匹克球。

谢家德跟郑泳舜议员一齐打匹克球。徐嘉华摄
谢家德跟郑泳舜议员一齐打匹克球。徐嘉华摄
徐嘉华摄
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徐嘉华摄
徐嘉华摄
徐嘉华摄

伴随硬体设施的震撼升级，Waterfall 独创、全城唯一的而且全无合约束缚的「The ONE 运动会籍」，年费仅需 HK$1,800，透过此专属连结(https://bit.ly/waterfall_Promo) 入会更额外加送同等价值的现金券。


 

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