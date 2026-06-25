剑击亚锦赛｜男花升上团体世界前三 有助争取世锦赛男团奖牌

为香港夺得亚锦赛2面银牌的男花及女重队周四在总教练郑兆康带领下从印度返港，对于下月在香港亚博馆首次主办的FIE世界锦标赛，康教表示目标冲牌，希望为市民带来「惊喜」，卫冕世锦赛冠军蔡俊彦（Ryan）希望在主场争取个人及团体奖牌，以弥补亚锦赛的个人赛落空及团体赛跟金牌擦身的遗憾，而亚锦赛首夺个人赛银牌的佘缮妡（Kaylin）给自己打了支强心针，期望世锦赛再冲突破。

总教练郑兆康（前排左二)及领队林衍聪（左一) 带领剑队步出机场。徐嘉华摄

仍在感冒中的蔡俊彦（前）及「剑神」张家朗（后左）出闸时都是戴者口罩，右为首次参加成人组亚锦赛的何承谦（右）。徐嘉华摄

香港男花及女重周四从印度返到香港。徐嘉华摄

康教力赞蔡俊彦顾全大局

港队在今届印度亚锦赛共夺2银3铜，获欠金牌（以往4届亚锦赛都有金牌），康教坦言「成绩不太理想」，但从比赛过程及运动员的尽力拼搏、进取、争胜心及投入程度都很满意，他表示：「从结果是有点强差人意，但运动员的争胜态度十分好，好似Ryan身上有伤，他为了大局也上场打团体赛，尤其是对南韩那一场4强战好关键，若Ryan不打，只有张家朗带著2个年青的（指21岁的梁千雨及首次参赛的17岁何承谦），我会有点担心，所以都要Ryan紥住伤上场。」

香港剑击队总教练郑兆康（右）及亚锦赛领队林衍聪（左）带队回到香港。徐嘉华摄

终于不负众望，香港队以45:36（成员包括Ryan、家朗及千雨）获决赛权，亦因为这场胜仗，原本在FIE世界排名排第4的香港男花队有足够分数历史性升上做男团「世三」（位于意大利及美国之后），对下月世锦赛意义重大，可以在团体赛4强（若入到）避开意大利，跟美国碰头，港队今季的世界杯站曾在3站击败过美国，胜算较大。

康教：世锦赛目标是奖牌

谈到下月底在亚博馆举行的世界锦标赛，康教表示不少欧美剑队会提前10到港适应时差，届时会到体院参与香港剑总的训练营，跟香港队有切磋机会，谈到目标，康教讲到明：「我希望有牌，哪个有机会，每一个都没百份百的把握，但我希望在主场带给市民『惊喜』。」港队曾在对上4届世锦赛都有奖牌落袋，包括Ryan去年夺历史性个人赛金牌，家朗也曾于2022年夺个人赛铜牌，而他们两个有份的男花也曾于2023年首夺世锦赛团体铜牌。

香港男花队，成员包括张家朗（左三起) 、蔡俊彦、何承谦、梁千雨及后备的应届世青冠军林浩朗。徐嘉华摄

Ryan在亚锦赛前2星期的训练中拉伤左大腿内侧肌肉轻微撕裂，今日到港后随即回体院接受治疗，他透露打完个人赛后（8强止步），腿步肿起来，原本他想放弃打团体赛以免伤患恶化而影响世锦赛，但他表示：「听到教练讲若我们在团体赢到南韩，就够分升上世界第3，这对男花团体很有帮助，于是继续打下去。」

在今仗比赛，被寄予厚望的Ryan及家朗同于个人赛8强止步，一个输给日本、一个输给南韩，而男团决赛对日本，港队在领先下被对方反胜39:45，Ryan表示自己回到香港要总结今次对日本的经验，他说：「希望在世锦赛争取个人赛及团体赛的奖牌，弥补亚锦赛的遗憾。」

佘佘（右）经历一季的身心起伏，终在亚锦赛首夺毎个人赛银牌，对她是一大肯定。徐嘉华摄

香港女重队在亚锦赛失团体奖牌，成员包括吴海谛、朱嘉望、佘缮妡及陈渭泠。徐嘉华摄

佘佘：亚锦赛的成绩好鼓舞

女重方面，赛前已手执2面亚锦赛个人赛铜牌的佘佘，今届更进一步夺得银牌，这一季经历完成美国学业、第一年全身投入打剑，亦经历转换教练，技战术上要重新跟新教练磨合，加上不断有比赛，身体负荷比想像中大导致身体透支，一大堆的奖牌如世大运金牌、全运会铜牌、亚锦赛铜牌等等带来的肯定及压力，但她仍能取得一面亚锦赛银牌，她表示：「由上季多次上颁奖台到今季打得不过不失，到亚锦赛夺得银牌，看到自己在比赛中打出自己的实力时，我有信心可以拿到奖的，更开心我能将旧的一套（技术）及新教练教的能磨合得好好，亦能享受到比赛，肯定了我行的方向是对的，这面奖牌亦给我参加下月世锦赛是好鼓舞的。」

记者/摄影：徐嘉华