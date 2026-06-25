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剑击亚锦赛｜男花取代法国 首次跃升世界排名三甲内

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更新时间：07:05 2026-06-25 HKT
发布时间：07:05 2026-06-25 HKT

香港男子花剑队虽然未能在印度亚锦赛跟冠军擦身而过，但有足够分数首次升上世界排名头三位！挟世界排名第4的香港男子花剑队，周三在团体赛决赛以39:45反负巴黎奥运金牌组合兼卫冕的日本队，FIE在赛后即时更新了最新的世界排名，香港男花队取替法国，由第4位升上一级至新高的第3位，这正是花剑主教练基连（Greg Koenig）赛前所期望的，此排名有助港队在下月主场出战世锦赛时的种籽排名。

胡须教练Greg （中） 带领男花队到印度参加亚锦赛，结果如愿将排名上升至头三位。FIE图
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张家朗（左起)、何承谦及梁千雨都为团队出了不少力。FIE图
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Ryan有大腿内侧肌肉伤患在身，多少影响他的发挥。FIE图
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FIE完成各大洲的锦标赛后，即时更新最新的世界排名，原本排第4的香港（284分）及排第3的法国（287）只相差3分，虽然这两队分别在亚锦赛及欧锦赛同得亚军，但香港队有足够分数超前法国，历史性第一次跻身FIE世界排名头3位，意大利及美国稳占头2位。

Greg在赛前曾说过，最期待是在男团的世界排名有所晋升，现在入到三甲，他表示有助下月底亚博馆举行的世界锦标赛的签表走势，如无意外，港队可以逼开不少潜在劲敌。

夺冠的日本队以264分位处第5位、中国第9位、南韩第13位。

在女重个人赛夺银的佘缮妡（右一)在世界排名上有增长。香港剑总图
在女重个人赛夺银的佘缮妡（右一)在世界排名上有增长。香港剑总图

个人排名上没大变更，蔡俊彦（Ryan）及「剑神」张家朗分别位列第2位及第15位，两位在个人赛夺奖的女重佘缮妡（Kaylin）及女花陈诺思（Daphne）在世界排名上都有进账，银牌的佘佘由原本第17位升至第13，铜牌的Daphne由原本28位升至第19位。

记者：徐嘉华

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