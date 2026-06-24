剑击亚锦赛｜港队以2银3铜埋斋 亚锦赛相同阵容战下月亚博馆世锦赛

挟世界排名第4的香港男子花剑队跟历史性亚锦赛金牌擦肩而过！周三在印度亚洲剑击锦标赛决赛，在领先下8分下被巴黎奥运金牌组合兼卫冕的日本队以39:45反胜，继2018年后，香港男花队再次取得银牌，港队在今届以2银3铜作结；下一站，是7月22-30日在亚洲博览馆举行的世界剑击锦标赛，男花将以同一强阵（包括蔡俊彦（Ryan）、张家朗、梁千雨及何承谦）出战，目标是站上男团奖台。

今季曾两胜日本队 取替对方升上世界第4

香港男花队在今季FIE赛季中可谓威尽，他们总共取得3站世界杯的男团赛牌，是港队历史创举，包括一月巴黎站男团金牌、4月开罗站银牌及5月伊斯坦堡铜牌，世界排名升至现在的第4位，加上在上月伊斯坦堡，港队以亚锦赛同一阵容夺铜的过程，曾在8强以45:43胜日本，更试过在一月巴黎站的4强以45:32胜这支东洋组合，世界排名亦跟日本互换位置，港队取替对方升上第4位，大家都对港队争亚锦赛金牌寄予厚望。

可惜在中场前仍领先8分的港队，在第6节上场的「世二」Ryan可能受到左大腿内侧轻微肌肉撕裂影响，对个人赛金牌得主、世界第20位的松山恭助时未能发挥应有水平，这一节Ryan以3:9见负，将大分比赛收窄到只有一分之距，日本亦乘势追击，最终成功卫冕；港队亦继2018年后，再夺团体赛银牌。

赛前被寄予奖牌希望的女子重剑队意外失牌，右起佘缮妡佘缮妡、朱嘉望、陈渭泠、吴海谛。香港剑总图

香港剑总图

女重8强爆冷不敌新加坡 屈居第5

女子重剑方面，今日战果有点意外，在个人赛夺银的佘嫸妡（Kaylin）带领下，队友包括陈渭泠、朱嘉望及首次参赛的吴海谛，她们在16强以45:19大胜尼泊尔，8强对新加坡队，港队中段曾被对手领先6分，随后力追下曾收窄至3分，可惜力追下还是以38:45败阵，是超过30年来首次在亚锦无缘团体赛奖牌；港队随后转战排名赛，并连赢乌兹别克及中华台北，最终取得第5名。

冠军战由南韩对卫冕的中国，前者以一剑以微的44:43封后。

港队完成亚锦赛后，以2银3铜结束今届比赛，银牌功臣包括男花团以及香港女重一姐佘佘的个人赛，铜牌功臣有女花个人赛的陈诺思、女花团体及男重团体赛。

记者：徐嘉华