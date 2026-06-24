剑击亚锦赛│港男花队决赛不敌劲敌日本 相隔8年再取亚锦赛男花团体赛银牌

在印度举行的亚洲剑击锦标赛今日(24日)煞科，香港男子花剑队成功踏上颁奖台。由「剑神」张家朗、「世二」蔡俊彦（Ryan）、应届世少冠军何承谦和梁千雨组成的港男花队，在男花团体赛决赛以39:45不敌劲敌、巴黎奥运金牌组合的日本队，相隔8年再次取得亚锦赛男花团体赛银牌。

港队头5节领先25:17

今场决赛张家朗打头阵，面对老对手饭村一辉，港将先赢5:4。第2节蔡俊彦打出「世二」气势，以5:2胜马场俊辅，港队总分领先10:6。梁千雨在第3节出场，助港队进一步领先，该节5:3胜松山恭助，总分拉开至15:9。第4和第5节出场的张家朗及梁千雨，分别以5:4赢马场俊辅及饭村一辉，大分进一步拉开至25:17，金牌在望。

然而第6节蔡俊彦被松山恭助压制，单节输3:9，总分被追至26:28。日本的马场俊辅乘势于第7节以9:6赢梁千雨，总分以35:34反超前港队。第8节出场的张家朗面对松山恭助输3:5，港队总分落后37:40进入末节。守尾门的蔡俊彦未能反败为胜，单节输2:5，港队总分输39:45。

相隔8年再次取得亚锦赛男花团体赛银牌

香港男子花剑队在赛前已被寄予厚望，他们在今季世界杯气势凌厉，连续3站踏上颁奖台，分夺金、银、铜牌。今次亚锦赛的阵容张家朗、蔡俊彦、何承谦和梁千雨，正是上月世界杯伊斯坦堡站团体赛勇夺铜牌的阵容。4人在今日的男团赛表现出色，先在16强以45:6大炒尼泊尔；8强亦赢得非常轻松，以45:22击败东道主印度；4强面对实力不俗的南韩，则赢45:36。