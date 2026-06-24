剑击亚锦赛｜男花挟团体强势杀入决赛 跟日本争首面亚锦赛金牌

相隔8年，挟团体世界排名第4的香港男子花剑队，周三在印度亚洲剑击锦标赛的煞科日上演的团体赛，港队刚在4强以45:36大胜南韩队入决赛，坐银望金，港队功臣包括「世二」蔡俊彦（Ryan）、「剑神」张家朗及年轻的梁千雨及应届世少冠军何承谦。而大会暂时公布决赛为香港时间大约晚上7点15分。

香港男子花剑队在赛前已被寄予厚望，他们在今季世界杯气势凌厉，连夺3站世界杯金、银、铜牌，今次亚锦赛的阵容正是上月伊斯坦堡团体铜牌得主，港队的世界排名亦升上新高的第4位。

来到印度亚锦赛，各人在个人赛的成绩未如理想，Ryan及家朗同在8强止步，更促使他们要在团体赛证明香港男花队的厉害，在今日男团赛，他㒲先后在16强以45:6大炒尼泊尔，8强以45:22胜东道主印度，到4强对南韩队，港队亦由头带到尾，以45:36赢南韩。

香港男花队将于决赛对世界第5的日本队这支巴黎奥运男团金牌队伍，后者在4强以45:38胜国家队。

香港男花队曾于2018年一届取过亚锦赛男团银牌，当时队员有张家朗及Ryan以及退役的大师兄张小伦及崔浩然，港队可望稍后在决赛再创历史。

记者：徐嘉华