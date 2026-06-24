温网｜中国金花资格赛7进3！ 王曦雨打破一轮游魔咒 白卓璇打出惊喜
更新时间：16:09 2026-06-24 HKT
发布时间：16:09 2026-06-24 HKT
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7位国家网球女将周二（23日）出战2026年温布顿网球锦标赛女单外围赛首轮，冲击正赛资格，打出3胜4负的战绩。资格赛4号种子王曦雨在「中国打吡」中胜出；30号种子朱琳直落两盘击退芭特尔；白卓璇则爆冷挫前法网4强好手丝丹锡。韩悦、郭涵煜、尤晓迪、马烨欣则首轮止步。
王曦雨破温网一轮游魔咒
王曦雨在2022至2024年间，曾连续三年在温网资格赛首轮出局，上年则未有参赛，今次终于打破宿命挺进次轮。她首盘在「抢七」后以7：6（7：4）险胜，次盘以6：3再下一城，以盘数2：0淘汰同胞郭涵煜。这位潜力新星在上月的法网表现出众，从资格赛一路杀进16强，力图在另一个大满贯温网取得好成绩。
朱琳则以6：4、6：3战胜来自德国的芭特尔。她曾在2024年成功闯入温网正赛，可惜首轮两盘皆战至抢七而惜败。擅长草地作战的她，次轮将会迎战年仅20岁的法国新秀蒂安苏阿（Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah）。
白卓璇冷挫前法网4强选手
来自河南的白卓璇爆出冷门，以局数6：2、7：5，成功淘汰世界排名曾高达22位的前法网4强好手丝丹锡（Tamara Zidansek）。
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