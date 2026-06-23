羽毛球│陈延泽、吴芷柔复出拍档磨合一年渐入佳境 放眼世锦赛亚运

香港羽毛球总会周一(22日)举行新赞助商发布会和签约仪式，港羽队成员全数出席，包括新期越战越勇的混双组合陈延泽、吴芷柔。两人在刚过去的澳门赛摘银，世界排名升上32位，刚好符合参加所有赛事正赛的资格，他俩并展望下半年的世锦赛和亚运会，期望取得好成绩。

香港羽毛球总会宣布运动品牌李宁成为香港羽毛球队于2026至2030年的官方赞助商。双方周一在香港体育学院羽毛球馆举行发布会暨签约仪式。一众港羽队运动员全数出席，包括邓俊文、谢影雪、伍家朗、李卓耀、吴英伦等，还有近期表现亮眼的混双拍档陈延泽、吴芷柔。

拍档复出预期内稳步达标

「陈吴配」组合已逾一年，之后陈延泽受伤，两人的合作暂停，直到前者今年3月复出才再合组，成绩稳步上扬。吴芷柔表示：「这一年来我们相继有伤病困扰，直至今年3月陈延泽病愈复出，我们才开始配合，辗转参与巡回赛。因此教练团队没有给我们太大压力，心态上也是慢慢来，一点一点尽力而为。」

两人近期连续三站巡回赛至少打入8强，周日刚结束的澳门公开赛更夺得他们首个超级300赛事银牌。对此芷柔回应：「在澳门公开赛夺银是意料之外，只是一轮一轮尽力去打。我们也和教练沟通过，现阶段目标是积累经验和『抢分』，期望世界排名尽快升至32名，便符合参加所有赛事正赛的资格，排名快速上升算是预期之内达标。」加上澳门公开赛的银牌积分后，「陈吴配」正好达到世界排名第32位。

两人将剑指世锦赛和亚运会

港羽队下半年最重要的赛事，就是8月于印度举行的世锦赛，以及9月名古屋亚运。陈延泽表示希望在两赛有好成绩：「下半年主要目标是备战世锦赛和亚运会，希望在此之前能改善现有问题，冲击更多世界前列的选手。」吴芷柔则表示：「会参加即将到来的日本和台北巡回赛，继续累积经验。在世锦赛前还有一段时间让我们慢慢改善。」

而港队另一混双组合邓俊文、谢影雪身经百战，吴芷柔指前辈「邓谢」不时提点他们：「有时我们会一起日常训练，有时对打，有时拆开组合对练，从中吸收到不少经验，亦有助我们适应高水平球手的节奏，备战750、1000级别的赛事。他们是很好的师兄师姐。」

陈延泽场上「奇招」源于单打背景

陈延泽过往主攻单打，去年更夺得全港羽毛球锦标赛男单冠军。他不时将单打的招数放在混双赛场，令对手出奇不意，对于这止「奇招」，他解释：「可能是因为我的回球有时不是传统混双的球路，令对手不适应，这既是好事也是坏事。我要想办法将其融入打法，变成个人特点。」吴芷柔亦提到：「一开始有点不适应，但他速度很快，常常在后场救到意想不到的球。」

记者、摄影：尔郡耀