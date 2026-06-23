温网｜黄泽林逃不过温网外围赛出局宿命

香港网球一哥黄泽林（Coleman）周一在英国以4号种籽出战温布顿网球锦标赛首圈外围赛，全场发出8个「A士」的他在首盘跟世界排184位的克罗地亚球手高约（Borna Gojo）拉锯至「抢七」，可惜力战下以6:7（10:12）先落后第一盘，次盘在对手加强发球上网主动进攻下以2:6告负，提早于温网毕业。

黄泽林在温网首圈外围赛力战下提早出局。香港网总图

今次是Coleman连续第3年参加温网这项「大满贯」比赛，之前2次都未能突破外围赛，现位列个人世界排名新高108位的Coleman被寄予厚望，但面对高大的高约，后者曾于2023年底到过世界排名72位，后因为背伤曾停了7个月比赛，令世界排名下滑。

周一的比赛也见到高约仍受到背伤影响，在首盘领先5:4时，他趁换边时请治疗师入场舒援背部不适，涂上按摩膏，随后跟Coleman打至「抢七」，有现场球迷用广东话「加油」为Coleman打气，「抢七」在多次刁时下，港将以2分之微先失第一盘，第2盘开局很快就被对手打破发球局，最终以2:6败阵，提早完成今届温网的比赛。

高约赛后多谢克罗地亚名将。直播截图

高约赛后多谢克罗地亚名将伊云尼斯域

高约在比赛中共发出12个「A士」，比Coleman多出4个，赛后高约表示：「近来有点伤患影响，来到这被，我没有很大期望，事实上，我在温网未赢过一场比赛，今日是第一次，亦好开心能晋级次圈。」他赛后不忘多谢前克罗地亚名将、前世界第二兼2001年温网冠军的伊云尼斯域（Goran Ivanisevic）：「我们大剖份克罗蘔亚球手都是因为Goran而玩网球的，见到他曾赢温网冠军，自己也梦想过在温网比赛，所以很开心能在这里参加温网比赛。」

记者：徐嘉华