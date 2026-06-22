剑击｜蔡俊彦获颁「年度最佳亚洲男花剑手奖」 忧心自己腿伤影响团体赛表现

去年赛季气势凌励、连赢上海大师赛、亚洲锦标赛及世界锦标赛兼升上「世一」的男花主力蔡俊彦（Ryan）周日在印度新德里亚洲锦标赛期间获颁「年度最佳亚洲男花剑手奖」，而香港剑击总会亦获颁「年度最佳赛事组织奖」，Ryan对此奖表示开心是一项「认可」，他透露近2周都受到左大腿内侧轻微肌肉撕裂影响，期望不会影响周三男花团体赛的表现。

Ryan 昨日获颁2025亚洲最佳男花剑手。香港剑总图

Ryan获奖后不忘跟恩师之一的Maurizio Zomparelli （中）及今届亚锦赛香港领队林衍聪合照。林衍聪Ig图

香港女花队为港取得铜牌，左起郑晓为、陈诺思、梁雅蕾、梁殷侨。香港剑总图

打剑这些年来，Ryan很少提到伤患，他也说自己保养得不错，但近2星期在训练中出现大腿内侧肌肉轻微撕裂，Ryan坦言自己最在意在个人赛的成绩，希望在团体赛可以补偿，他说：「伤患主要是近2星期训练时出现的，曾想过放弃亚锦赛，集中下月香港主办的世锦赛，昨日在亚锦赛8强止步，是有一点感觉不值。」

卫冕的Ryan在个人赛初段表现突出，在小组赛6战6胜，以并列第一名直入32强淘汰赛，他先后击败卡塔尔的Abdalla Khalifa、南韩的Lee Kwanghyun到8强对巴黎奥运团体金牌功臣之一兼2024年亚锦赛个人赛冠军松山恭助，Ryan 力战下以11:15下马，相信他十分想在团体赛报回此一箭之仇。

香港剑总秘书长兼今届亚锦赛领队林衍聪代表香港剑总接受「年度最佳赛事组织奖」。香港剑总图

周日代表香港剑总接受「年度最佳亚洲赛事组织奖」的林衍聪表示，虽然大家出发印度比赛前都担心当地食水问题，幸好暂时队员没有不适情况。

说回比赛，女花个人赛铜牌得主陈诺思（Daphne）由于在个人赛中不慎伤及右手，只能出战团体赛8强对新加坡，并与队友郑晓为、梁雅蕾及梁殷侨合力以45:32大胜新加坡队，顺利跻身4强，肯定奖牌后，Daphne因伤被逼退下火线，港队力战下以30:45不敌最后的冠军队伍日本队，跌落铜牌战对南韩，港队以30:38见负，在双铜牌制下，她们为香港夺得一面铜牌。

男佩团成员包括何柏霖（左起）、陈乐熹、何思朗及李俊林，跟奖台只差一步。FIE图

男佩团体方面，成员有何思朗、陈乐熹、何柏霖及李俊林，他们在16强以45:38击败新加坡，可惜在8强遇上中国国家队，可惜以3分之微的42:45下马，跟奖牌只差一步；在5-8名次赛中，港队先以45:34胜澳洲，惜随后以31:45不敌乌兹别克，最终名列第6位。

佘佘周日为香港取得今届第一面银牌，这亦是她个人第一面亚锦赛银牌。香港剑总图

陈诺思为香港夺得今届首面奖牌。香港剑总图

港队暂累积1银（女重佘缮妡个人赛）2铜（女花陈诺思个人赛及团体赛），周二将上演男重及女佩团体赛，可望再为港取得奖牌。

记者：徐嘉华