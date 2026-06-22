网球｜黄泽林今晚将出战温网外围赛 香港女网相隔一年重返金夫人杯亚洲/大洋洲第一组比赛

世界排名108位的香港网球一哥黄泽林（Coleman）今晚（22号）香港时间晚上6时，将个人第3次出战英国温布顿网球锦标赛的首圈外围赛，对世界排184位的克罗地亚球手高约（Borna Gojo）（Now TV 630台免费直播）；另边厢的香港女子网球队传来好消息，他们周日在吉隆坡的金夫人杯（Billie Jean King Cup）亚洲/大洋洲第二组比赛，经过一周的激战后，在晋级附加赛以2:0击败中华台北，成功取得明年晋升第一组的资格。

Coleman连续第3年出战温网外围赛

本月初刚满22岁 的Coleman 上月底战罢法国网球公开赛后（他获「幸运输家」在法网正赛首圈亮相，终以0:3不敌比利时的Alexander Blockx），他已随即在本月初转战草地场，包括英国伯明翰挑战赛（16强出局）、荷兰斯海托亨博斯的ATP250（外围赛首圈出局）及上周的诺定咸挑战赛（32强出局），来到今周的温网外围赛，这已是Coleman连续第3年参加此项「大满贯」的赛事，过去2届最佳成绩是去年外围赛次圈止步，累积了一年的经验，现时世界排名亦是他个人新高，可望今年打出惊喜。

香港女网重返亚洲/大洋洲第一组

女子网球队方面，今年出战金夫人杯的班底包括石卓盈、王康怡、刘芷淇及黎清岚，她们被编入A组，虽首日不敌同组的菲律宾，但其后连胜吉尔吉斯、太平洋大洋洲及新加坡队，随后对B组首名队伍中华台北，刘芷淇及石卓盈分别以直落两盘击败对手，为香港锁定明年晋升亚洲/大洋洲第一组。

香港网球队自1981年首次出战金夫人杯，最佳成绩是1982及1990打入世界组16强，踏入21世纪以来，港队6度成功升上亚洲/大洋洲第一组，包括2001、2006、2014、2017、2024及今年（2026年）。

记者：徐嘉华