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世界杯2026｜佛得角入队史首球保持不败 2：2赛和乌拉圭

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更新时间：10:09 2026-06-22 HKT
发布时间：10:09 2026-06-22 HKT

世界杯H组，佛得角面对乌拉圭先开纪录，射入队史于世界杯第一球。乌拉圭上半场末段连入两球反超前，但佛得角下半场扳平，最终两军踢成2：2。佛得角两战两和，保持不败。

宾拿超远罚球为佛得角创历史

佛得角继续世界杯神奇之旅，继首战以0：0赛和西班牙取得队史第一分后，今晨斗乌拉圭取得队史于世界杯首个入球。21分钟，佛得角获得一记远距离罚球，面对乌拉圭排出仅两人人墙，宾拿照样施射破网，为球队创下历史。镜头随即捕捉今仗入场观赛的禾仙夏母亲在观众席兴奋庆祝的模样。

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佛得角于21分钟领先乌拉圭。美联社
佛得角于21分钟领先乌拉圭。美联社
禾仙夏继续为佛得角把关。美联社
禾仙夏继续为佛得角把关。美联社
禾仙夏继续为佛得角把关。美联社
禾仙夏继续为佛得角把关。美联社

乌拉圭上半场末段反超前

乌拉圭于44分钟扳平，佛得角守将卡布拉尔（Lopes Cabral）应付乌拉圭的左路传中，将皮球顶向自己球门，皮球中柱弹出，乌拉圭由阿祖奥近门头槌补中，第一次中目标攻门便入球。乌拉圭在完半场前反超前，奥古斯甸简奴比奥门前接应队友的头槌二传，第一时间撞射射破禾仙夏的十指关。乌拉圭半场以2：1反超前佛得角。

佛得角于61分钟扳平，入球来自乌拉圭一次后防失误，奥利华拉接应界外球横传大意，被后备上阵不久的佛得角翼锋华利拿截到，他大腿一控推过出迎的乌拉圭门将梅斯利拉后随即起脚，为佛得角扳平2：2。乌拉圭于68分钟差点再度领先，来自一次右路角球制造混乱，皮球最终中柱弹出，禾仙夏本可轻松接实皮球但是甩手，被乌拉圭的阿祖奥冲前补中；但他越位在先，入球无效。两军末段踢得开放，经过一轮精彩搏锤但均未能攻入致胜球，最终两军以2：2言和。

佛德角两战两和保持不败，赛后排H组第3位，乌拉圭以同样战绩排次席；H组榜首是1胜1和得4分的西班牙。

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