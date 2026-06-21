剑击｜男花蔡俊彦 张家朗同于8强见负 团体赛再争过

香港女重一姐、世界排名17的佘缮妡（Kaylin）周日在印度新德里举行的亚洲剑击锦标赛的女重个人赛过关斩将，为自己争得个人第一面亚锦赛银牌！佘佘在决赛对世界排名159位、身形不高的哈萨克「奇兵」Irina Bakaldina未能占到排名上的优势，最终以12:15见负，但仍为香港增添今届亚锦赛首面银牌，连同女花陈诺思在首天夺得的个人赛铜牌，港队暂累积一银一铜。

佘佘个人累积3面亚锦赛个人赛奖牌

佘佘对亚锦赛的奖台并不陌生，25岁的她最于2018年已夺得个人赛铜牌，去年同一个比赛再次夺铜，今次到印度参加亚锦赛前，她已讲明想夺金，可见她对自己的信心。

从早上的小组赛，佘佘已表现神勇，在小组录得6战6胜、总排名第5直入32强，她先以15:12反胜新加坡的Kiria Tikanah ABDUL RAHMAN，16强是去年同一个比赛的8强翻版对国家队的唐君瑶，2人全场拉锯，只有一、两分的距离，在尾段多次打成平手，港将以15:13险胜入8强对世界排名34的巴黎奥运团体银牌功臣之一的李慧仁，佘佘由开始已取得领先优势，终以15:11取胜。

香港剑总图

佘佘在决赛小休时跟教练商讨战术。香港剑总图

入到4强、在不设铜牌战下已肯定奖牌落袋，佘佘4强对日本世界排69的2023世大运铜牌人得主寺山珠树（当年佘佘是世大运金牌得主），港将以15:13首次取得亚锦赛决赛席位。

到决赛对28岁 的哈萨克「奇兵」Irina，后者在4强爆大冷以15:7大胜卫冕的南韩名将、前世一宋世拉入决赛，佘佘曾落4:10，到最后一节急起直追，曾追近至10:12，但为时已晚，终以12:15下马，但仍为港队取得一面女重个人赛银牌。

张家朗在亚锦赛中。FIE图

卫冕的Ryan（左）在亚锦赛中。FIE图

男花蔡俊彦张家朗同于8强出局

男子花剑方面，2位被寄予厚望的大师兄、卫晚的蔡俊彦（Ryan）及「剑神」张家朗同于8强提早出局，Ryan跟日本世界排名20兼巴黎奥运男团金牌功臣之一的松山恭助加战下以11:15不敌对手；张家朗在16强跟小师弟兼应届世少冠军何承谦「决一剑」下以15:14取得8强席位，可惜对南韩世界排名45的任哲佑，以13:15下马。他们3人将连同个人赛32强出局的梁千雨出战周三的团体赛，可望为港队争取金牌。

陈诺思为香港争得今届亚锦赛第一面奖牌。香港剑总图

周一展开团体赛

周一展开女花及男佩的团体赛，在女花个人赛为香港夺得今届第一面铜牌的陈诺思（Daphne）期望再跟队友一齐上颁奖台，她表示：「我好感恩同荣幸可以代表香港参加亚锦赛，亦都觉得好幸运及开心踏上颁奖台；每一个奖牌对我都好重要，不但可以为港争光，亦提升到自己的信心，希望在团体赛可以跟队友一齐享受比赛以及齐齐踏上奖台。」香港女花队在过去三届都夺得团体赛铜牌，今届成员包括除Daphne外，还有郑晓为及2位第一次参加亚锦赛的梁雅蕾及梁殷侨。

记者：徐嘉华