国际象棋｜「挪威世一」希尔森回勇 有机助卫冕的WR Chess队争冠

首次在香港举办的「FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛」周日煞科，经过周六的小组赛及16强淘汰赛后，大会已决出「超快棋」的16强对手，一日前夺得「快棋」团体赛冠军、由国手组成的Dragon Chilling，在11场小组赛以9胜2平保持不败、以小组次名跻身晚上16强并以7:5取得周日8强席位，队中应届世界女子冠军居文君期望跟团队成为今届香港站的「双冠军」，亦为自己在年底的世界冠军卫冕战争信心。

一如头3天的「快棋」团体赛，周六、日进行的「超快棋」团体赛同样有48支世界队伍（包括6队香港外卡队）参赛，周六完成11场小组赛后，每组头4位进入16强，并以2场比赛的较量定胜负，Dragon Chilling以9胜2平进入8强将对实力强顽的Mr Birdie and Friends，DC于「快棋」的比赛中曾负对手，居文君表示：「我们在『快棋』曾负Birdie队（2.5:3.5），明日（周日）再对，我们一定全力以赴，有了昨日对他们的经验，会在技术上再总结一下，最重要休息好、调整好，以最好的状态迎战。」

周六晚的16强时，大会没时间收起其他的棋枱，但由于只有16队在比赛，少了一大批棋手下，场面算是比初赛时人少了很多。徐嘉华摄

徐嘉华摄

35岁 的居文君曾于2024年来过香港参加亚洲团体快棋超快棋锦标赛，对伊馆有一定认识，她亦是2024年本赛的「快棋」团体赛亚军成员之一。



从2018年至今已五夺女子「世界冠军」的居文君，今年下半年将争取世界赛「六连霸」，对手是24岁 印度的Vaishali Rameshbabu，居文君对此表示：「对手作为挑战者（挑战居文君的世界冠军名衔）可能会更有冲劲，亦比我年轻，但我更有经验。」争取「六连霸」的动力，她说：「每一次争取世界冠军都是一个新的开始，对手亦不同，我会视为一个全新的挑战，我将自己最好的发挥出来。」她说到第一次夺世界冠军是梦想成真，现在是做到全力以赴、没遗憾就好。

徐嘉华摄

不排除下个目标是争取「世一」

现世界排名第3的居文君的最高排名是第2位，对于冲击「世一」，她说：「因为慢棋的世界排名需要一个盘数，我在未来还是要参加足够多的比赛，再去努力挑战一下。」

拥有「挪威世一」卡尔森（Magnus Carlsen）在队的WR Chess，在Magnus回勇下（个人在小组8胜1负）以小组第一入16强，并以9:3大胜Indonesia（印尼队）入周日8强对Uzbekistan（乌兹别克队），若胜出，有机会在4强跟Dragon Chilling争入决赛。

记者/摄影：徐嘉华