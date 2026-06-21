空手道｜为儿子而战 曾绮婷濶别3年再膺「亚洲冠军」

挟「世一」及「年终总冠军」于一身的空手道「形女」刘慕裳（Grace），周日在印度峇里岛举行的亚洲空手道锦标赛女子「形」决赛对日本宿敌尾野真步，卫冕的Grace以2:5见负，是二人近15个月来共11项决赛第一次败给「世二」的尾野，亚锦赛「四连霸」梦碎；同场的女子组手-50公斤级的曾绮婷在决赛以10:4大胜国家队王俊慧，相隔3年再成为「亚洲冠军」。

世界排名第8的曾绮婷曾说过，儿子是最大动力。WKF 图

初赛时。绮婷丈夫郑子文及儿子越洋为她打气。曾绮婷IG图

Grace对上一次不敌尾野真步要数回去年1月的法国K1超联，之后共11项决赛，对手都是她们2人包办（包括2025年世界锦标赛、亚洲锦标赛及世界运动会），全部都由Grace以大比数取得后冠；今次亚锦赛是2人近3届的决赛对手，港将对上2届都是胜方。

Grace在今次亚锦赛决赛憾负对手。WKF图

WKF 图

日本尾野真步亦将出战9月亚运会。WKF图

Grace（中）上周获颁「年终总冠军」奖。WKF图

来到今届亚锦赛，Grace及尾野在决赛前的各圈比赛都是零封对手，可见2人的状态不俗，到决赛，Grace使出「糸东流北谷屋良公相君」，尾野选用「糸东流一百零八手」，结果Grace以2:5不敌对手，这是近年罕见的。

完成亚锦赛后，下一个大赛是9月爱知名古屋亚运会，Grace及尾野大有机会在决赛再遇。

曾绮婷在比赛中。WKF图

女子组手方面，曾于2023年夺过「亚洲冠军」的-50公斤级代表曾绮婷，周日在决赛对中国的王俊慧，港将以10:4大胜，相隔3年再于亚锦赛「封后」；这面金牌对绮绮来说来得不易，她在3年前取得亚洲冠军后，为了生育暂别空手道，去年2月决定重出江湖，33岁的她说过想为儿子再战，希望他能看到自己在亚运舞台上夺牌；在初赛后，绮婷曾甫出丈夫郑子文及儿子在香港越洋打气的相片，这相信是她争胜的动力来源。

记者：徐嘉华