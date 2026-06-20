游泳｜麦世霆新200蛙港绩 更胜上届亚运铜牌时间



去年11月粤港澳全运会200米蛙泳铜牌得主麦世霆（Adam），周六在杭州举行的2026全国游泳冠军赛的男子200米蛙泳决赛，他留前斗后的姿态以2分09秒33刷新他自己保持的香港纪录，这时间比2023年杭州亚运会的铜牌时间要快（当时日本的渡边一平的铜牌时间为2分09秒91），为9月爱知名古屋打了一支强心针。

男子200米蛙：冠军麦世霆（中）、亚军是山东的王骏腾（2分10秒52）、季军是湖北的余宗达(2分10秒65)。香港游泳教会FB图

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Adam近日的状态十分好，他在首两天率先参加100米蛙泳，他在初赛以1分00秒49跻身决赛，同样入决赛还有队友张智杰（1分00秒51），2 人在决赛分别游出1分00秒14及1分00秒22，位列第7及第8名，他们的决赛时间同为新的香港纪录，旧纪录是张智杰于伐年2月大马比赛所做（1分00秒37），而时间较佳的1分00秒14被视为最新的港绩。

直播截图

麦世霆第一个掂池后也不禁举起V字手势。直播截图

去到周六的主项200米蛙泳，Adam在决赛留前斗后，在头2个50米，他的转身时间不入三甲，但去到最后一个50米转身，他已进占了第一位，最终以领先速度带到尾。

山东的王骏腾以2分10秒52夺亚，季军是湖北的余宗达，时间是2分10秒65。

香港泳总早前已公布了名古屋亚运的19男15女的参赛名单，麦世霆及张智杰都榜上有名。

记者：徐嘉华