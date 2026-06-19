剑击｜8强力拒上届亚军首入4强 陈诺思跟决赛只差一步 仍为自己及香港女花写下新一页

一连6天在印度新德里举行的亚洲剑击锦标赛周五举行第一天比赛，21岁的女花代表陈诺思（Daphne）为香港争得今届第一面铜牌兼创历史！Daphne在个人赛过关斩将跻身4强，跟世界排名16的日本代表东晟良力争决赛席位，可惜以8:15跟决赛只差一步，但这面铜牌殊不简单，不仅是Daphne的第一块亚锦个人赛奖牌，亦是香港女子花剑历来首面亚锦赛的个人赛奖牌。

陈诺思为香港夺得今届亚锦赛第一面奖牌。香港剑总图

陈诺思(左)在比赛中力拒过不少日本剑手。香港剑总图

香港剑总图

今日（19号）率先进行女子花剑及男子佩剑的个人赛，共有来自亚洲各地的59名女将参加女花比赛，现就读美国西北大学、世界排名28的Daphne在小组赛录得5战5胜，状态十分好，以小组总排名第6位直入32强，她先后击败2名南韩剑手Lee Sejoo（15:3）及Park Jihee（15:9）后入到8强遇日本世界排名12兼上届亚军的辻堇，港将以15:12取胜入4强，肯定有奖牌落袋。

到4强战，其中3人都是来自日本，Daphne的4强对手是世界排名16兼2023年亚锦赛银牌得主东晟良，后者在8强以15:8淘汰了师姐郑晓为，Daphne在4准决赛力战下亦以8:15败阵，在不设铜牌战下，取得她个人及香港女花个人赛首面铜牌；她休息2天后还有团体赛，可望挟这面铜牌跟师姐妹们拼出团体奖牌。

梁雅蕾首战亚锦赛的表现不错。香港剑总图

15岁的梁殷侨以替补身份首战亚锦赛。香港剑总图

大师姐郑晓为跟奖牌只差一步。香港剑总图

香港2位第一次参加亚锦赛的师妹梁雅蕾及年仅15岁的梁殷侨（她是取替因伤未能出赛的符妤名上场）分别在16强（负日本的菊池小卷）及32强负哈萨克的Sofiya Aktayeva，提早下马。

女花冠军终由上届金牌得主上野优佳以15:10胜东晟良夺冠，成功卫冕。

男佩陈乐熹跟奖牌只差一步

男子佩剑最好成绩是陈乐熹跟奖牌只差一步，他在8强对世界排名31的日本剑手津森志道，可惜力战下以一分之微的14:15无缘4强。

去年11月全运夺银的何思朗、师弟何柏霖及李俊林同于32强止步。

周六将进行男子重剑及女子佩剑的个人赛，男重的何玮桁及吴浩天曾包括2024年的个人赛金、银牌，而方凯申是2018年个人赛铜牌得主，可望再争取奖牌。

记者/摄影：徐嘉华