HYROX世界锦标赛｜体能界奥运首度东来 明年6月亚博上演极限之战

全球著名室内功能性体能赛事 HYROX 正式宣布，「2027年HYROX世界锦标赛」（HYROX World Championships）已落实移师香港举行。这项被健身界视为最高荣誉的压轴大赛，已定于2027年6月10日至13日假亚洲国际博览馆隆重登场。这是该项世界级赛事自创办以来，首度将最高规格的世锦赛移师至亚洲城市举办。

首度打破欧美垄断进军亚洲

HYROX 自 2017 年起源于德国，并于 2019 年在德国奥伯豪森（Oberhausen）举办首届世界锦标赛。回顾这项新兴体能运动的发展史，其世锦赛过去一直由欧美城市主导，早期赛事主要扎根欧洲，相继于德国汉堡及莱比锡举行。及至 2022 年，赛事首度冲出欧洲，进军美国拉斯维加斯，其后数年陆续横扫英国曼彻斯特、法国尼斯、美国芝加哥，以及今年（2026年）在瑞典斯德哥尔摩的地标 Strawberry Arena 举行。

据了解，大会原先曾考虑将 2027 年世锦赛带回其发源地德国举办，但香港最终凭借优势脱颖而出，成功夺得这项盛事的主办权，正式打破欧美城市垄断，写下赛事开创亚洲市场的新里程碑。

事实上，大会选址香港作为亚洲首个主办城市绝对是有迹可寻。刚于今年 5 月 8 日至 10 日一连三天假亚洲国际博览馆举行的「信诺环球HYROX香港赛2026」，规模创下历届新高。该届赛事共吸引了来自 60 个国家及地区、多达 19,500 名健儿参赛，一举打破亚洲区参赛人数纪录。文化体育及旅游局体育专员蔡健斌当日亦亲临现场，为「男子个人精英组」鸣炮主持开赛仪式。这场本地赛事的空前成功与协办能力，无疑为香港成功争取明年世锦赛主办权奠定重要基础。

