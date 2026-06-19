Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HYROX世界锦标赛｜体能界奥运首度东来 明年6月亚博上演极限之战

即时体育
更新时间：02:32 2026-06-19 HKT
发布时间：02:32 2026-06-19 HKT

全球著名室内功能性体能赛事 HYROX 正式宣布，「2027年HYROX世界锦标赛」（HYROX World Championships）已落实移师香港举行。这项被健身界视为最高荣誉的压轴大赛，已定于2027年6月10日至13日假亚洲国际博览馆隆重登场。这是该项世界级赛事自创办以来，首度将最高规格的世锦赛移师至亚洲城市举办。

首度打破欧美垄断进军亚洲

HYROX 自 2017 年起源于德国，并于 2019 年在德国奥伯豪森（Oberhausen）举办首届世界锦标赛。回顾这项新兴体能运动的发展史，其世锦赛过去一直由欧美城市主导，早期赛事主要扎根欧洲，相继于德国汉堡及莱比锡举行。及至 2022 年，赛事首度冲出欧洲，进军美国拉斯维加斯，其后数年陆续横扫英国曼彻斯特、法国尼斯、美国芝加哥，以及今年（2026年）在瑞典斯德哥尔摩的地标 Strawberry Arena 举行。

据了解，大会原先曾考虑将 2027 年世锦赛带回其发源地德国举办，但香港最终凭借优势脱颖而出，成功夺得这项盛事的主办权，正式打破欧美城市垄断，写下赛事开创亚洲市场的新里程碑。

事实上，大会选址香港作为亚洲首个主办城市绝对是有迹可寻。刚于今年 5 月 8 日至 10 日一连三天假亚洲国际博览馆举行的「信诺环球HYROX香港赛2026」，规模创下历届新高。该届赛事共吸引了来自 60 个国家及地区、多达 19,500 名健儿参赛，一举打破亚洲区参赛人数纪录。文化体育及旅游局体育专员蔡健斌当日亦亲临现场，为「男子个人精英组」鸣炮主持开赛仪式。这场本地赛事的空前成功与协办能力，无疑为香港成功争取明年世锦赛主办权奠定重要基础。
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
17小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
16小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
8小时前
霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？
霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？
影视圈
10小时前
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
5小时前
淘宝退货改制「本地退」变「HK可退」引关注! 官方退货仓每月限5次? 退款、运费有变！
淘宝退货改制「本地退」变「HK可退」引关注! 官方退货仓每月限5次? 退款、运费有变！
生活百科
10小时前
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
4小时前
房署晚上突击家访？公屋户疑被检举「今年第2次」网民提醒小心骗徒 1招分辨房署职员身份
房署晚上突击家访？公屋户疑被检举「今年第2次」网民提醒小心骗徒 1招分辨房署职员身份
生活百科
13小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
18小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT