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国际象棋｜清一色国手的Dragon Chilling 首天保不败身 「挪威世一」卡尔森队录3胜1负

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更新时间：13:51 2026-06-18 HKT
发布时间：13:51 2026-06-18 HKT

香港首次主办「第四届FIDE世界团体快棋超快棋国际象棋锦标赛2026」，最令人鼓舞是其中6支本地棋院队伍可以「外卡」参赛，跟另外42支世界级队伍同场较量，2017年夺世界业余超快棋冠军的林景蔚（Daniel）周三身兼两职，既是开幕司仪，亦应邀代表Kitdult Chess Academy Hong Kong 出赛，对于香港梦想成真，历史性在湾仔伊馆举办FIDE世界级团体赛，香港选手可以落场跟世界各地的棋手比拼，他表示「意义重大」：「正如我们会长说过，不是因为有人赢才办比赛，而是办比赛，令到香港年青棋手有一个向上冲的梦想。」

年过50岁的Daniel有感而发表示：「今日看到香港在伊馆办到这项世界级的大赛（男子组世界前10名中的8位棋手及女子组世界前10位中的7位棋手也来港比赛），有个感觉是终于挨出头了，以前我们在伊馆打比赛，只是用楼下细的会议室，如今眼前这比赛是全世界瞩目以及最高规格的比赛，真是好兴奋、好开心。」

前亚运代表林景蔚（中）也是参赛选手之一，其父母及太太到场支持。徐嘉华摄
前亚运代表林景蔚（中）也是参赛选手之一，其父母及太太到场支持。徐嘉华摄

今届共吸引48队来自世界各地的顶级棋手组队来港比赛，包括长年高踞世界排名第一的「挪威棋王」卡尔森（Magnus Carlsen）、女子组世界排名第2的国手雷挺婕等名将也首度来港参赛，受惠于主办地，香港获得6张参赛「外卡」，由本地棋院各自组队参加，首日所见，各队中有不少年青本地代表，Daniel表示：「能亲身在现场跟世界级棋手对垒，近距离看著偶像来香港比赛，而他们自己也有份参与，是千载难逢的机会，对他们在棋路上的成长很具鼓舞作用。」

Daniel在今次比赛一身兼多职，除司仪及参赛选手外，周日会帮电视台做赛事评述员。徐嘉华摄
Daniel在今次比赛一身兼多职，除司仪及参赛选手外，周日会帮电视台做赛事评述员。徐嘉华摄

Daniel 建议设立「考Grade制」 增强认受性

曾参加2023杭洲亚运，亦曾12夺香港冠军的Daniel表示自从自己于2017年夺世界业余冠军后，香港国际象棋一步步蓬勃起来，现时有超过300名活跃棋手，他们每星期都会参加本地比赛；不过，Daniel期望未来有更多香港棋手可以进军国际级，他建议以下方案，有助棋坛更进一步发展，包括设「考Grade制」，像钢琴一张，每一级有认可的「沙纸」，增加认受性，他说：「其实外国也有这种考Grade的系统，包括水准很高的国内也有，我不时提这建议，相信总会会逐步推行。」

另外，Daniel希望政府能提供资助，让我们总会也有一个「总教练」的职位，带领港队出外比赛：「海外有很多『特级大师』的教练，包括亚洲区如印度、菲律宾等等，我们棋手可以借此机会向这位总教练学习，能加速各人的进步。」Daniel亦建议可仿效新加坡的青少年队资助计划，政府负责一半训练费用，此举有一定吸引力。

说回比赛，Daniel周三第一天比赛代表的Kitdult出战第2圈及第4圈比赛，个人获得一胜一负，Kitdult队完成首天比赛，暂录得1胜、1和、2负。

「清一色」国家队Dragon Chilling 及 KazChess 暂以四全胜领群雄

综合首天快棋团体赛，以「清一色」国手代表，包括女子组「世二」雷挺婕的Dragon Chilling以及KazChess暂保持不败之身，以4回合全胜领先群雄，紧随是9支取得3场胜利的队伍，包括有「挪威世一」卡尔森（Magnus Carlsen）坐阵的WR Chess 及卫冕的Team MGD1。

记者/摄影：徐嘉华

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