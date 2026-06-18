启德体育园伙港协暨奥委会推亚运打气装置 凝聚全城力量迎亚运　为出战港队注入无限动力

（香港，2026年6月18日）为迎接2026年第二十届亚洲运动会，启德体育园联同中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（港协暨奥委会）辖下奥梦成真有限公司（奥梦成真）及「赛马会乐动人生计划」，打造以「齐撑中国香港运动员」为主题的打气装置，号召全城凝心聚力，为港队注入最强应援力量。

打气装置以「TEAM HKG」为设计核心，结合鲜明缤纷的色彩与充满动感的视觉元素，象征香港市民热情澎湃的支持，为即将踏上亚运征途的运动员集气。该打气装置日前于启德体艺馆习艺坊举行的「赛马会乐动人生计划 - 联校障碍竞技运动日2026」中率先亮相。

这个满载祝福与期盼的打气装置，现于启德展馆继续展出，让更多市民近距离感受这份全城上下同心支持港队的澎湃力量。展出期间，市民可参与打气行动，透过许愿球写下心声，让祝福不断累积。这些祝福将于亚运期间送到赛场，将来自香港的鼓舞与期盼，化为港队运动员在训练与比赛中坚定前行的动力。

展出日期︰ 即日起至2026年10月25日

展出地点︰启德展馆（启德体育园—启德主场馆F闸旁）

开放时间︰ 周一至周日｜上午10时至下午8时

（于启德主场馆举行活动期间，展馆将实施特别营运安排及调整开放时间。）

随着亚运盛事临近，体育园期望借此打气装置，凝聚社会各界的热诚与支持，携手为中国香港代表队呐喊助威，共同见证港队在亚洲舞台上绽放耀目光芒。