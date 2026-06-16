三项铁人｜奥斯卡率先获爱知名古屋亚运资格

一连两日在徐州举行的亚洲三项铁人超短距离锦标赛于周日完成，港队的精英组凭去年全运会铜牌得主奥斯卡（Oscar）以24分22秒夺得铜牌，率先达到港队的亚运会选拔条件之一的三甲成绩，获得港队三铁第一个亚运参赛席位，弥补上届因身体不适中途退赛的遗憾；同场，香港青少年队十分争气，以1金2银1铜埋斋。



奥斯卡(中)跟香港精英组合照。香港三铁总会提供

奥斯卡(右)在颁奖台上。香港三铁总会提供

全运会铜牌得主奥斯卡大机会继上届后再获亚运资格。资料图片

一日两战 奥斯卡稳阵夺铜

共有39人参加亚洲三铁超短距离锦标赛的精英组赛事，「超短距离」包括300米游泳、10公里单车及2公里跑步，选手们先在早上的准决赛先斗一次，奥斯卡在准决赛亦是以第3名完成（时间是24分59秒），他之后在同日的决赛以24分22秒夺铜，师师黄子图以24分42秒位列第13名、曾祥星以24分49秒得第15名、叶德朗以24分58秒得第20名，而巴黎奥运代表伍泰龙以25分30秒得第28名。

国家队的李明旭以24分15秒夺冠，日本的定冢利心以24分20秒夺得银牌。奥斯卡可望凭这面铜牌取得9月爱知名古屋亚运会的参赛资格。

女子精英组方面，蔡欣妍以27分14秒第10名完成，韦祺以27分18秒位列第11名、妹妹韦韦禔以27分31秒位列第16名。

三铁亚运名单 预计本周公布

香港三铁总教练韦安祖（Andrew Wright）确认奥斯卡的名古屋资格，为了亚运，他设定了3个比赛给港队去达标（其中一个指标是以三甲完成即可优先取得亚运资格），徐州这一站是最后一站，只有奥斯卡达到港队选拔指标，其余2男3女将根据他们往绩作出选择，Andrew表示期待香港三铁总会在本周内公布亚运名单。

Oscar在上届杭州亚运会，在完成游泳项目后，因身体不适被逼放弃余下的三铁比赛，连之后的混合接力赛也无法参加。



青少年组（U15）的奖牌功臣包括夺金的温泽仁，他在游泳及单车都能稳守主集团位置，去到决胜的跑步路段，他表现出色，虽然曾一度受到中国小将追迫，但最终成功顶住压力，在最后阶段再度加速，以27分02秒力压其余40名对手，成功卫冕夺冠。

银牌得主包括Sarah Modiano，时间是28分54秒，以及香港混合接力赛（300米游泳、5公里单车、2公里跑步）（成员包括钟倩儿、温泽仁、杨晓悠及谭子翘，他们合力以1小时30分00秒夺得银牌；最后一面铜牌来自少年组的混合接力赛，成员包括黄乐彤、丁毅臻、吴悦曦及马凯勋，他们以1小时30分21秒完成比赛。港队在今仗共夺1金2银2铜。

中国香港三项铁人总会副会长兼本赛领队温树华表示，是次派出大规模代表队出战徐州赛事，目的是为精英及青少年运动员提供更多与亚洲各国强队较量的机会，协助他们持续提升竞赛及争胜能力，并为香港三项铁人长远发展培育更多具潜质的新力军。

记者：徐嘉华