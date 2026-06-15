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亚巡赛｜香港哥尔夫球会热烈祝贺球会大使许龙一 赢得生涯第二个亚巡赛冠军

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更新时间：16:13 2026-06-15 HKT
发布时间：16:13 2026-06-15 HKT

（香港，2026年6月15日）香港哥尔夫球会（下称「球会」）大使许龙一（Taichi Kho）昨日于亚洲高尔夫巡回赛（亚巡赛）「国际系列赛摩洛哥站」中脱颖而出，勇夺冠军，赢得其职业生涯中第二座亚巡赛冠军奖杯，同时亦成为首位在「国际系列赛」夺冠的中国香港球手。球会对此骄人成绩深表祝贺。

图片由亚巡赛提供
图片由亚巡赛提供

许龙一近期在多项国际赛事中状态大勇，屡创佳绩。本月初他于「BMW 日本巡回锦标赛森大厦杯」中，打出其职业赛事生涯中首个一杆入洞，最终夺得并列第2 名。昨日他在「国际系列赛摩洛哥站」决赛日发挥更出色，以总成绩低于标准杆19杆的佳绩，以及一杆之差击败两届美国大师赛冠军、同时也是其儿时偶像的华生（Bubba Watson），成功封王。

香港哥尔夫球会会长吕庆耀表示：「球会对许龙一在国际大赛中屡创佳绩深感鼓舞，让我们对港队出战今年九月的名古屋亚运会充满期待。」

图片由亚巡赛提供
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吕庆耀续说：「多年来，球会一直致力支持香港高尔夫球手的培训与发展，这次许龙一取得佳绩，正是本地高球界一直以来努力的丰硕成果。我们不仅提供场地予中国香港高尔夫球协会作训练及举办赛事之用，更积极将国际大赛引入香港。许龙一的首个亚巡赛冠军正是在粉岭球场举行的『国际都会高尔夫球锦标赛』中取得，这充分展现了球会支持青训及提供顶级赛事平台的重要性。球会将继续全力支持本地专业球手和青训工作，助力他们在未来再创高峰，为港争光。」

许龙一于赛后表示：「「 这一年很漫长，经历了许多艰辛和挫折。经历过这一切，我觉得自己真的成长了。我意识到，我所投入的努力远比结果重要。高尔夫球是一项有趣的运动，有付出也有收获的时候，在过去两星期我有幸乘势而起，满载而归。我对高球、对我身边的人、以及帮助我成就这个成绩的所有人，心存感激。」

图片由亚巡赛提供
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许龙一自小在球会粉岭球场接受训练。近年投身职业球坛后，他活跃于不同的国际赛事，包括在粉岭球场举行的「香港高尔夫球公开赛」等。他于2023年在首办的「国际都会高尔夫球锦标赛」夺冠，成为首位香港球手在亚巡赛封王；之后更于杭州亚运夺得男子个人金牌及男子团体铜牌。 

 

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