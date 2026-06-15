F1｜「黑帝」咸美顿勇夺加盟法拉利首胜 豪言强势挑战分站冠军

7届世界冠军「黑帝」咸美顿（Lewis Hamilton）在F1西班牙巴塞隆拿站迎来历史性一刻，夺得加盟法拉利（Ferrari）后的首个分站冠军。这场胜仗不仅是他对自我怀疑的完美反击，证明转投新东家的决定正确，更向全世界宣告：沉寂一时的法拉利已全面苏醒，绝对具备在接下来各站赛事挑战冠军的强大实力！

力压平治双将 速度取胜非单靠运气

比赛的转捩点出现在虚拟安全车（VSC）出动之际，这为咸美顿提供了一次「廉价」的入站换胎机会，让他成功抢占领先位置，力压两位前东家平治（Mercedes）的车手佐治罗素（George Russell）及卡美安东尼利（Kimi Antonelli）。

然而，法拉利与咸美顿今仗的表现绝非单靠运气。平治阵营赛后亦大方承认，以咸美顿换上新胎后的凌厉速度，即使没有虚拟安全车的帮助，他在赛道上「爬头」超车夺冠也只是时间问题。这场胜利标志著法拉利自2024年10月墨西哥站以来的首场分站胜仗，彻底扫除了球队近期的阴霾。

战胜心魔 走出「毫无用处」的噩梦

在颁奖台上，这位41岁的老将难掩激动，甚至强忍泪水。回首加盟法拉利的首个赛季，咸美顿坦言曾陷入深深的自我怀疑，更形容去年是「一场噩梦」，甚至一度自嘲「毫无用处」，认为法拉利应该另觅车手。

咸美顿赛后感触地表示：「经历了去年那样的赛季，有那么几个瞬间我真的在想：『天啊，也许这是真的，当你到了一定年纪，你就会失去那种能力。』但我今天证明了事实并非如此！你永远拥有那份能力，只是需要付出更多努力。我只是个凡人，外界的批评确实曾深深刺痛我。」



地狱式特训迎第二春

为了重返巅峰，咸美顿在冬天毅然关闭所有社交媒体，进行了身心灵的彻底重置。他说：「我投入了前所未有般艰苦的训练来保持状态，因为去年初我在这里受了伤，带伤撑了几个月。我重新建立了我的心态，学会永远不要怀疑自己。」

这场热血的胜仗，不仅令咸美顿成为自1958年以来，继希尔（Graham Hill）、百拉咸（Jack Brabham）及文素（Nigel Mansell）后，F1史上仅第4位在40岁后赢得分站冠军的车手，更为法拉利注入了强心针。状态全面复苏的「黑帝」配合渐入佳境的「跃马」战车，势必成为今季冲击各大奖赛冠军的最强黑马！

