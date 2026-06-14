田径｜一人包办两项香港纪录 陈俊浩：对我是一个肯定

一日前刷新男子400米香港纪录的陈俊浩，相隔不足24小时，周日在将军澳运动场举行的香港田径公开赛的400米栏，以50秒73刷新尘封10年的港绩夺银，旧纪录是陈嘉骏于2016年4月所做的50秒88，此仗陈俊浩更同场跑赢偶像、来自中华台北的2021年世大运金牌得主彭名扬，他期望下周出战南韩站的世界田联洲际巡回赛（铜级）的400米再创新纪录。

香港400米栏在过去10年未有人改写纪录，本月底将满23岁的陈俊浩表示，其教练邓汉升一、两年前也提过将400米栏的港绩作为自己未来的目标，今日在香港破到，原来他自2025年5月南韩亚锦赛后（52秒70）没掂过400米栏，直到上月香港田径锦标赛以个人最佳（PB）的51秒07夺冠，比自己一年前的成绩快了1秒半，事隔一个月刷新港绩，他认为是受惠于自己400米的能力提升了。

陈俊浩表示：「我一直相信自己的400米有46秒内的能力，正如去年11月全运会，我在初赛跑了47秒09的港绩后，我有信心在决赛都可跑出更好时间（但他不入决赛）。」今日比赛中，俊浩主要跟著自己偶像（彭名扬）跑，最终他得到第2名，彭名扬仅得第4，冠军是中华台北的陈建荣（49秒78），季军是南韩的Han Se Hyun（51秒44）。

徐嘉华摄

开心父亲现场支持自己比赛

从短跑100米、200米及110米栏展开田径之路的俊浩，庆幸自己在400米及400米栏找到自己的方向，能不足24小时内连破400米及400米栏港绩，他也说对自己是一个「肯定」，更开心是廿四孝爸爸在现场目睹自己破纪录又上到颁奨台，他说：「几年前开始，无论是本地或海外比赛，爸爸都会到现场支持，有他现场支持是重要的，这两天我跑完望上看台，见到爸爸都好开心，他好支持我跑步，由中学开始跑步到入体院做全职，爸爸都都十分支持我追田径梦。」陈俊浩在周六的400米决赛，以46秒91夺铜。

就读浸大体育系的他坦言平时训练及比赛都十分辛苦，包括自己跑400米时，尾100米是最难挨的，他教练邓汉升很早已提醒自己不可以给自己情绪控制自己，他说：「之前试过一练习㖖苦就想放弃，出现一些情绪，但阿升提遇到的困难只是㥩感及情绪障碍，我们差不多用了一年时间跨越这些障碍，每次练到好累时，教练都会鞭策我。」

另外，周日压轴一个赛项是男子4x100米接力赛，港队主要为周六（20号）在绍兴举行的第二届亚洲田径接力锦标赛做热身，结果由张灏轩、郭俊廷、吴君浩及钟梓圣这阵容下以40秒23取得亚军，新加坡队以40秒01夺冠。

记者/摄影：徐嘉华