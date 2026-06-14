田径｜早来的生日礼物 陈俊浩：可能我迷信 我钟意雨战

22岁的男子400米香港纪录保持者陈俊浩，周六（13号）在将军澳运动场大雨下进行的香港田径公开赛（世界田联洲际巡回赛-铜级）的400米决赛，在大马及中华台北两位代表地区纪录保持者的紧逼下，以46秒91刷新他保持的港绩，这亦是他在8个月内第4次创新猷，他期望周日在雨战中挑战陈嘉骏的400米栏港绩。

今次是中国香港田总第一次取得世界田联洲际巡回赛（铜级），但天气大部份都有雨，原定下午4时的比赛，由于赛前遇上黄雨，大会不得不将赛事延后接近一小时举行，陈俊浩的400米决赛原本在下午5时08分进行，最终延迟至6时15分才开始，而且在大雨下，但无损他的发挥，更跑出新纪录，旧纪录是他于一个月前在一带一路田径邀请赛暨全国大奖赛中所做的46秒98。

早来的生日礼物

对于短短一个月以0.07秒再刷新港绩，陈俊浩坦言喜欢「雨战」：「一个月内再破港绩，是比预期来得快，但跑出的时间是预期内的，一直想跑到46秒中或46秒头；天气多少会有影响，特别是延迟了一小时比赛，但我是钟意雨战的，我比较迷信，我前几年跑PB（个人最佳）都是雨战中跑到，但最重要无论天气如何，自己心态无变，都要顶硬上。」对本月25号将23岁生日的俊浩来说，此纪录可以说是早来的生日礼物。

男子400米三甲选手等颁奖中，左起：季军陈俊浩、冠军奥斯最、亚军吴政谚。徐嘉华摄

陈俊浩表示，今日跟海外选手同场较量，一定有助提升自己的表现：「有实力高的海外选手一齐跑，对我一定有帮助，今日的策略是提高自己的步伐跟著他们跑。」冠军是大马的奥斯曼（Umar Osman），他是2023东南亚运动会金牌，亦是大马的400米纪录保持者，他以45秒97夺冠，亚军是中华台北400米纪录保持者吴政谚，时间是46秒87。

陈俊浩（右一）主动跟冠、亚军自拍。徐嘉华摄

徐嘉华摄

香港U20纪录保持者黄佑楠以48秒37得第6名，他曾说过以陈俊浩为学习对象，对此，陈俊浩表示：「我都想恭喜黄佑楠，他比我细5年，但在本月的香港亚洲U20锦标赛跑出47秒75的香港U20纪录，我都好为他感到骄傲，我也想带一班年青的400米选手组成4x400米接力队，我希望自己跑到的时间令年青跑手知道他们也可以做到。」俊浩将于下周参加南韩另一站亚洲洲际巡回赛，看能否再创400米更佳时间，目标先是46秒半，再向46秒头进发。

对于周日好大机会再有雨战，将挑战400米栏港绩（陈嘉骏的50秒88），陈俊浩表示，今年目标先集中在400米争取更好的时间，若能同时打破400米栏纪录的话，是BONUS：「我是迷信的，今日在雨战都能创出400米港绩，相信明日400米栏雨战也会跑得不错。」

「世界田联洲际巡回赛」仅次于钻石联赛的第二级别国际单人赛，赛事提供选手世界排名积分以及奖牌，以铜牌的香港站为例，三甲选手分获800、 500及350美元，香港这一站跟上周的新北市国际田径公开赛及下周的南韩醴泉郡的南韩公开赛构成一连3站的洲际巡回赛，方便海外选手顺道参加3站比赛，香港站吸引新加坡、马来西亚、泰国、南韩甚至远自南非、爱尔兰等选手。

香港田总行政总监伍于豪表示这项洲际巡回赛（铜级）不是一次性，希望成为一年一度的比赛：「因为这项洲际巡回赛提供不少世界排名积分给参赛选手，对我们为大赛争取世界排名积分的选手十分大帮助，我们希望每年都有这比赛。」

陈俊浩表示很开心香港能办到洲际巡回赛，他说：「比赛能营造国际赛的紧张氛围，士气也会因此提升，有助发挥。」

其他赛事成绩：

男子110米栏

男子110米栏三甲：冠军张宏峰（中）（13秒88）、亚军廖晓朗（左）（13秒882）、季军南韩的金景泰（右）（13秒890）。。

徐嘉华摄

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记者/摄影：徐嘉华

