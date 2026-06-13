电竞｜港队英雄联盟亚运资格赛连胜出线 9月出战爱知名古屋亚运正赛
更新时间：16:33 2026-06-13 HKT
发布时间：16:33 2026-06-13 HKT
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港队电竞代表队继早《永刧无间》和《第五人格》闯入亚运正赛后再传捷报，早前《英雄联盟》代表队出战爱知名古屋亚运资格赛，在周五的分组赛中2战全胜，闯入亚运8强。
港队今届《英雄联盟》代表队由上路邹树德（YSKM）、打野曾德霖（Holo）、中路伍焯纶（Pretender）、下路李修楠（1xn）、轴助凌启荣（Kaiwing）和罗智杰（Keres）出战，并由黄俊谦（Skywalk）担任教练，中国香港电竞总会总教练Eric Chan和中国香港电竞总会主席周启康担领队。
而港队周五出战在吉隆坡的分组赛（C组），先后对吉尔吉斯坦及马来西亚2战全胜，成功以小组第一锁定亚运正赛资格，在14日港队将转战排名赛，力争在正赛以更靠前排名出战。而港队自2018年雅加达亚运《英雄联盟》还是演示项目时已有出战，但可惜当时未能闯入正赛，到上届杭州亚运成正式项目后港队虽入正赛，但在小组赛阶段便碰上韩国，最终以一胜一负无缘8强，而今届因赛制改动，港队今次成功突围资格赛将直入正赛8强。
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