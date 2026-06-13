剑击｜亚锦赛卫冕冠军蔡俊彦 应届铜牌得主佘缮妡 望以放松心情应战

男花「世二」蔡俊彦（Ryan）近日连出两首新歌，周五出席adidas的世界杯活动时，问到可会因唱歌影响打剑，他表示对今季自己在FIE世巡赛的表现「10分满意」，同场的香港女重一姐佘缮妡（Kaylin）近期入院检查身体，幸报告理想，2人不约而同表示以「享受心态」出战下周的印度亚洲锦标赛。

Ryan同佘佘周五晚出席品牌的世界杯活动。徐嘉华摄

蔡俊彦自细踢足球，下周亚锦赛期间要先专比赛，对卫冕抱轻松态度。徐嘉华摄

曾两夺亚锦赛个人赛铜牌的佘缮妡，回复精神面貌出战下周亚锦赛。徐嘉华摄

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Ryan谈到给自己这季兼顾歌、剑下打出「10分」满分，他解释说：「我给自己10分满分，是我对我的未来仍然好有期望，即时表现高高低低（自上季大爆发，连夺亚锦赛及世锦赛冠军，世界排名去到排名第一，来到今季，在8站FIE世界杯及大奖赛的个人赛，他夺一金一银，世界排名第一足足保持到今年5月中才跌落一位至第2，还未计今季连夺3站世界杯男花团金、银、铜牌），只要我对将来仍然向往，仍然会带位『10分』的开心继续下去。」

对于今季开始加入歌手身份，近半个月出了2首新歌，Ryan认为自己在唱歌及剑击之间拿到一个平衡：「其实好多人都一身兼数职，有人一边读书、一边打剑，有人一边教练剑、一边打剑，我只识这两样（指唱歌及打剑），我都想一边读书一边打剑，但我读不到书，所以一边唱歌一边打剑，我好好彩，2样都是我钟意做的事。」

「确实，我此刻觉得好攰，真的好忙，但我感觉好充实，因为每一分一秒我都在增值自己，我会继续朝这方向行，但当出现应付不到，会不断调整，最紧要拿到平衡。」

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Ryan上月大奖赛得到教训 望有助亚锦赛发挥

下周将以卫冕身份出战亚锦赛，Ryan表示希望尝试以「享受」心态去面对：「去年拿过亚洲冠军，不等如今年一定拿到，当然我都想再拿（亚洲冠军），但不要忘记在赛场上『享受』比赛；好多时过份紧张去想输赢、去想后果，会忘记自己其实好钟意剑击，在场上记住这一点，我就会享受及发挥到最好。」

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Ryan认为今季的经验有助在印度亚锦赛的发挥，包括上月上海大奖赛同样以卫冕身份去比，结果32强出局：「上海那次，我没去想卫冕的事，想试一试放松自己，但最后放得太松，是好好的教训，希望亚锦赛不要太松（10分放松，我松了7、8分），要拿个平衡，是一个好好的学习经历，或者印度亚锦试下放松4、5分，再唔得，下次再作调整。」

失去「世一」仍好开心 更想香港男花团做到「世一」

上月中的世界排名微跌一级至第二位，问Ryan可会感到失落，他说：「我觉得仍然好开心，能做过一次『世一』，我已经好满足，我当然想再做长久一点或者永远，但亦要接受会有跌下来的经历，好多事不是我控制到的，有时我好好FEEL，我不断赢，有时我好好FEEL，但我又赢不到，有时不太有FEEL，但又赢到，所有事都不是我可以控制，亦不可以强求，最紧要我知道我仍钟意打剑，我仍享受所有全职运动员的所有生活，我就好满意。」

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除了Ryan（左二）及Kaylin（左一）外，长跑天后罗映潮（右二）跟长跑男友黄启乐（右一）也出席了品牌活动。徐嘉华摄

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Ryan坦言自己由开季到现在都没有「世一」包袱给自己，反而更著重跟队友的团体表现（今季历史性扫走世界杯3站奖牌，包括一月巴黎站男团金牌、4月开罗站银牌、5月伊斯坦堡铜牌，世界排名升至第4位），他期望能跻身至世界排名第一：「我们男花队等了很多年，今年是最『开花结果』的一年，我好希望同队友在今季冲激到世界排名第一；最终目标是希望男花团队争取到奥运奖牌，相信拿奥运团体奖牌比个人赛奖牌更开心；但你问我想要那一个，我两块（奥运奖牌）都想要。」暂时男花世界三甲是意大利、美国及法国，香港紧随，跟法国只相差3分。

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佘佘：今届亚锦 我想以细个未拿过奖的心态去比

去年亚锦赛夺铜的佘佘于上周香港会长杯出现身体透不适，所幸早前已做了身体检查，确定健康体魂，这天出席品牌活动时重现精神奕奕状态，谈到亚锦赛(她曾于2018年夺过铜牌，去年再夺一次），她说：「今届我想以以前细个、未拿过亚锦赛奖牌的心情去比，保持住一份兴奋及斗志。」

佘佘提到今年下半年的大比赛一个接一个，亚锦赛后，轮到下月香港第一次主办的世界锦标赛，紧接是9月的爱知名古屋亚运会，所以25岁 的她说：「有时不用将比赛的结果放得太重，以我自己为例，这次亚锦赛不是我最后一个比赛，我仍有好多大赛的机会，不用过于心急去求胜。」

记者/摄影：徐嘉华