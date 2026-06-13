世界杯｜江丽莉心目中的靓仔球星之一的C 朗 劲在踢足六届世界杯

多名香港精英运动员包括男花「世二」蔡俊彦（Ryan）、香港女重一姐佘缮妡（Kaylin）及跆拳道个人品势U40组别「世一」江丽莉（Jackie）都应邀出席位于尖沙咀广东道海港城海运观点码头顶层的「adidas FIFA 世界杯26™️ The Yard」传媒预览活动，各人也提谈到热门话题世界杯，江丽莉不讳言自己是足球门外汉，跟大部份女球迷一样，都是以睇「靓仔」球星为主，而她的心头好是葡萄牙传奇球员C朗（Cristiano Ronaldo)及南韩的孙兴慜。

今年4月初首次成为世界跆拳道联盟世界排名第一的Jackie表示自己不是足球迷，但每四年一度的世界杯，会以一个「全球盛事」去追看，她说：「我看世界杯主要是因为足球员都几靓仔，我喜欢南韩的孙兴慜及C朗，尤其是C朗好劲，可以参加六届世界杯（由2006年德国世界杯开始至今未断过），觉得他是传奇的人物，到现在41岁仍然好弗、仍然好受欢迎，好想学习他们的『专业』态度，他们能行到这一刻一点也不容易。」

问她可会想世界杯的决赛是葡萄牙斗南韩，虽然知道南韩入决赛的机会不大，但Jackie说：「未到最后一刻，不会知谁胜谁负，南韩身为亚洲球队，能踢入决赛周，在我心目中已是赢了。」

周一将启程到澳洲参加公开赛及会长杯的Jackie最希望在9月在南韩春川举行的「世界跆拳道品势锦标赛」能争取个人第一个「世界冠军」，她认为今年是时候要站上世锦赛最高一级（她于2024年得季军）。

下周将启程到印度参加亚锦赛的蔡俊彦及佘缮妡周五抽空出席赞助商的世界杯活动。徐嘉华摄

蔡俊彦小时候热爱足球。徐嘉华摄

佘佘曾陪爷爷看世界杯。徐嘉华摄

蔡俊彦及佘佘出席活动的开球礼。徐嘉华摄

蔡俊彦曾有过一刻梦想拿世界杯冠军

同场有男花「世二」（Ryan）及世界排名第17位的女重代表Kaylin，Ryan小时候热爱足球，曾想过夺世界杯冠军，结果真的拿到，不同是自己拿的是剑击世界杯冠军，他说：「我小时候踢波，时常问嗲哋有关世界杯的事，问他谁最劲，嗲哋话巴西的比利（Pele），因他夺过3届世界杯冠军，我细个有过一刻梦想，就是拿世界杯（足球）冠军，但长大后知道自己球技无可能做到于是专心剑击。」事实上，他真的拿到「世界杯」冠军，去年12月在日本的世界杯福冈站，他首次夺世界杯（剑击）冠军。



Ryan最深刻印象的世界杯，是上届决赛，阿根廷射12码赢法国：「上届是最投入的一次，记得约了朋友出去看决赛，最终12码定输赢，好精彩。」

江丽莉(右)及佘缮妡(左)难得同场。徐嘉华摄

至于香港女重一姐Kaylin，唯一看世界杯的经验是2018年的俄罗斯世界杯，当时主要陪爷爷看。

记者/摄影：徐嘉华