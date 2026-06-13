世界杯｜江丽莉心目中的靓仔球星之一的C 朗 劲在踢足六届世界杯
发布时间：07:22 2026-06-13 HKT
多名香港精英运动员包括男花「世二」蔡俊彦（Ryan）、香港女重一姐佘缮妡（Kaylin）及跆拳道个人品势U40组别「世一」江丽莉（Jackie）都应邀出席位于尖沙咀广东道海港城海运观点码头顶层的「adidas FIFA 世界杯26™️ The Yard」传媒预览活动，各人也提谈到热门话题世界杯，江丽莉不讳言自己是足球门外汉，跟大部份女球迷一样，都是以睇「靓仔」球星为主，而她的心头好是葡萄牙传奇球员C朗（Cristiano Ronaldo)及南韩的孙兴慜。
今年4月初首次成为世界跆拳道联盟世界排名第一的Jackie表示自己不是足球迷，但每四年一度的世界杯，会以一个「全球盛事」去追看，她说：「我看世界杯主要是因为足球员都几靓仔，我喜欢南韩的孙兴慜及C朗，尤其是C朗好劲，可以参加六届世界杯（由2006年德国世界杯开始至今未断过），觉得他是传奇的人物，到现在41岁仍然好弗、仍然好受欢迎，好想学习他们的『专业』态度，他们能行到这一刻一点也不容易。」
问她可会想世界杯的决赛是葡萄牙斗南韩，虽然知道南韩入决赛的机会不大，但Jackie说：「未到最后一刻，不会知谁胜谁负，南韩身为亚洲球队，能踢入决赛周，在我心目中已是赢了。」
周一将启程到澳洲参加公开赛及会长杯的Jackie最希望在9月在南韩春川举行的「世界跆拳道品势锦标赛」能争取个人第一个「世界冠军」，她认为今年是时候要站上世锦赛最高一级（她于2024年得季军）。
蔡俊彦曾有过一刻梦想拿世界杯冠军
同场有男花「世二」（Ryan）及世界排名第17位的女重代表Kaylin，Ryan小时候热爱足球，曾想过夺世界杯冠军，结果真的拿到，不同是自己拿的是剑击世界杯冠军，他说：「我小时候踢波，时常问嗲哋有关世界杯的事，问他谁最劲，嗲哋话巴西的比利（Pele），因他夺过3届世界杯冠军，我细个有过一刻梦想，就是拿世界杯（足球）冠军，但长大后知道自己球技无可能做到于是专心剑击。」事实上，他真的拿到「世界杯」冠军，去年12月在日本的世界杯福冈站，他首次夺世界杯（剑击）冠军。
Ryan最深刻印象的世界杯，是上届决赛，阿根廷射12码赢法国：「上届是最投入的一次，记得约了朋友出去看决赛，最终12码定输赢，好精彩。」
至于香港女重一姐Kaylin，唯一看世界杯的经验是2018年的俄罗斯世界杯，当时主要陪爷爷看。
记者/摄影：徐嘉华