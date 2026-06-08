法网｜苦战五盘终圆梦 施维利夫坦然面对质疑：「做最差大满贯冠军都无所谓」

巴黎罗兰加洛斯球场，一场耗时4小时16分钟的五盘大战终于画上句号。29岁的德国名将、2号种子施维利夫（Alexander Zverev）以6:1、4:6、6:4、6:7、6:1击败意大利球手高保利（Flavio Cobolli），生涯首夺大满贯男单锦标。面对外界对今届法网「含金量」的质疑，这位新科冠军在赛后记者会上剖白心声：「如果你现在话我是赢了大满贯的最差球员，我完全不在乎。」

含金量受质疑 施维利夫：完全不在乎

今届法网男单冷门频爆，西班牙名将艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因伤缺阵，男单世界第一赞历克冼拿（Jannik Sinner）及塞尔维亚名将祖高域（Novak Djokovic）亦相继出局，令施维利夫成为夺标大热。不过，他在决赛面对首闯大满贯决赛的高保利却陷入苦战，全场出现8次发球双错误及49次非受迫性失误。由于多位顶级球手缺阵或提早出局，外界对这座冠军的「含金量」不无疑问。

赛后记者会上，有传媒重提施维利夫昔日言论：「与其做一个从未赢过大满贯的最强球员，宁愿做一个赢过大满贯的最烂球员」。面对质疑，施维利夫表示：「如果你现在话我是赢了大满贯的最差球员，我完全不在乎。如果有人咁谂，都无所谓。」

四闯决赛终破宿命 摆脱「心魔」

由四年前坐轮椅黯然离场，到今日捧起火枪手杯喜极而泣，施维利夫赛后感触良多：「我人生中最美好和最糟糕的时刻，都在这里发生。」

他的大满贯夺冠之路可谓充满荆棘。这是他生涯第四次杀入大满贯决赛，前三次都经历了痛苦的剧本：2020年美网，他在领先两盘下被菲姆（Dominic Thiem）逆转；2022年法网四强对拿度（Rafael Nadal），他遭遇严重脚踝韧带撕裂，要坐轮椅离场；2024年法网决赛，他再次在领先2:1下被艾卡拉斯反胜，期间更遭遇关键分的争议判决；2025年澳网决赛，他则被状态大勇的冼拿直落三盘击败。

命运仿佛将所有挫折都让他经历一次。今届法网，面对准决赛不战而胜晋级的高保利，施维利夫在第四盘决胜局饮恨被扳平时，曾令人担心2020年美网的噩梦会否重演。幸好在决胜盘，他顶住压力，以干脆利落的6:1拿下比赛。

重拾自信：永远的大满贯冠军

在大满贯累积125场胜仗后才首尝冠军滋味，施维利夫创下公开赛年代耗费最多胜仗才夺得首冠的纪录。谈到重建信念，他感慨地说：「去年是我网球生涯中最艰难的一年——我打得不好，有很多身体问题，技术上亦很挣扎。而今年是最快乐的一年，感觉完全不同。这个奖杯无疑极大地增强了我的信念。」

这座冠军不仅证明了他的实力，更是心灵上的解脱。施维利夫坦言，如果这场决赛再次失利，自信心必受重创。「但现在我赢了，我觉得自己可以再做一次。」他表示：「现在无论发生什么事，我永远都会是一位大满贯冠军，这是没有人可以改变的事实。这确实给了我一些自由，或许当我再次站上大满贯决赛舞台时，心态也会更平静——因为即使输掉，我也还是一位大满贯冠军。」

历经伤患、心碎与失败，施维利夫终于在罗兰加洛斯的红土上迎来属于自己的加冕时刻。正如他所言，外界的质疑已经不再重要，因为历史已经写下他的名字。