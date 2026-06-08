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法网｜施维利夫终赢首「贯」：曾是失败者，现是大满贯冠军！

即时体育
更新时间：06:29 2026-06-08 HKT
发布时间：06:29 2026-06-08 HKT

施维利夫终于赢得职业生涯第一个大满贯！他在法网决赛与高保利激战五盘后赢出，这名德国球手赛后向他的团队致意：「我们曾经是失败者，但现在是大满贯冠军，这才是最重要的。」

施维利夫赢得法网冠军。路透社
施维利夫赢得法网冠军。路透社
施维利夫终于赢得职业生涯首个大满贯冠军。路透社
施维利夫终于赢得职业生涯首个大满贯冠军。路透社
施维利夫与家人合照。路透社
施维利夫与家人合照。路透社
施维利夫在法网决赛击败高保利。路透社
施维利夫在法网决赛击败高保利。路透社

激战五盘挫高保利

两人首4盘梅花间竹，先是施维利夫于首盘以6：1轻松赢出，之后高保利以6：4扳平。施维利夫第3盘以6：4取下，但第4盘战至tie-break落败。但施维利夫到了关键的第5盘保持冷静，减少失误下以6：1取下决胜盘，最终盘数以3：2破敌，赢得职业生涯首个大满贯锦标。

第4次晋大满贯决赛终夺标

施维利夫赛后向与自己长期合作的团队致意：「我们一起经历了太多，有伤患、心碎、失败。我们曾经是失败者，但我们现在是大满贯冠军，这才是最重要的。」他又向高保利送上祝福，希望对手「很快能够举起这个奖杯」。施维利夫此前三度于大满贯决赛失利，包括2020年美网、2024年法网和2025年澳网，均与冠军擦身而过。这名29岁球手终于克服伤势和失意，打破无「贯」命运。

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