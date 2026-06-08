剑击｜两位千禧后兄弟梁天晴 梁千雨 梦幻入亚运 将泪水化成笑容

香港剑击队相隔8年后，再有兄弟班齐闯亚运会！今日在香港公园体育馆举行的会长杯剑击锦标赛是最后一天争去9月爱知名古屋亚运会的达标赛，两位「千禧后」兄弟班 - 佩剑的梁天晴及花剑的梁千雨经历了「生死睇今日」的一天，包括千雨的「亚运第四人」席位失而复得，2人化泪水为笑容，将继林氏兄妹（林衍聪、林衍蕙）后相隔8年，再有兄弟班齐亮相亚运会，天晴以「梦幻」来形容跟细佬首战亚运会。

梁天晴（中）及千雨（右二）跟父母开心合照。徐嘉华摄

徐嘉华摄

爱知名古屋亚运班底 : 男佩的梁天晴（后排）继去年后再次夺会长杯铜牌，同场的冠军何思朗（右）、亚军何柏霖（中）及铜牌陈乐熹（左）正好是名古屋亚运班底。徐嘉华摄

两兄弟今日的「梦幻」经历，始于21岁的千雨在男花16强对同龄的2022年世少金牌得主郑铁男为争亚运「第四人」，2人在赛前的排名是一个第4、一个第5（只有排名头4位可以代表香港参加亚运），千雨只领先4分，今仗成败成关键；他们在16强对垒，国际赛经验较丰富的千雨以7:15败阵；此刻千雨接受记者访问时已打定输数，今年未必能圆亚运梦；访问期间哥哥天晴（排名第5）及李俊林（排名第4）在8强相遇，谁胜出就拿到亚运资格，最终天晴以15:11胜出，这边厢的千雨听到远处的哥哥开心大叫，就知道哥哥「得咗」；不多久，天晴开心跑到弟弟身边，才知道千雨失落亚运席位，两兄弟相拥抱，眼睛湿湿的尽在不言中。

其实此刻的亚运男花「第四人」席位仍未落实，铁男随后在8强对应届世少金牌得主何承谦，在力战下以9:15败阵，未有足够分数超前原本排第4的千雨，终于成全了两兄弟齐闯亚运的梦想，父母更现场见证儿子圆梦。

24岁的天晴开心的说：「亚运由我细细个睇已好梦幻，一直以来好想同细佬一齐去亚运，这件事好开心亦好梦幻，有点不敢相信。」两兄弟只曾在2024年科威特亚锦赛一齐「出队」去比赛，今年9月亚运是他们打剑多年来的第2次一齐出席大型比赛，他们各自参加过的大型比赛是天晴的2025世大运及千雨的2025全运会。

天晴（右二）首夺亚运参赛资格，队友们都替他开心。徐嘉华摄

谈到取得亚运资格后，即跑去跟千雨分享这开心时刻，他说：「我走过去时，是想跟细佬讲：『我得咗喇』，我不知千雨失了亚运资格，但行近时，见到大家的反应才知道细佬16强输了，以为他因此失了亚运资格，所以那一刻其实好伤感，我很不开心，知道细佬一直都很努力去争这亚运席位，我好替他不开心，自己心情像过山车，先是好开心，然后是好唔开心，我都偷剑地流了几滴眼泪，细佬都一齐喊，知道他一定好失望。」

梁千雨坦言不满意自己在16强的表现。徐嘉华摄

2022年世少金牌得主郑铁男。徐嘉华摄

千雨(右)在16强不敌郑铁男。徐嘉华摄

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两兄弟虽然不同剑种，但正如天晴所说，二人的感情由细到大都好好，千雨跟师兄张家朗、蔡俊彦打拼多年，手执不少奖牌，包括全运会男花团体金牌，天晴说一直都为细佬感到骄傲，亦因为细佬的突出表现令自己要更加努力做好自己。

应届世少冠军何承谦（左）对2022年世少冠军郑铁男（右）。徐嘉华摄

应届世少冠军何承谦（左）对2022年世少冠军郑铁男（右）。徐嘉华摄

应届世少冠军何承谦。徐嘉华摄

香港剑队中有过不少兄弟姐妹班，现役也有男花世少金牌得主何承谦及孖生哥哥、男重的何承沣，女佩的薛雅齐及薛雅致，但他们暂未试过一齐参加亚运会，对上一对兄妹班是佩剑的林衍聪、林衍蕙，他们曾于2010、2014及2018一齐去过三届亚运，梁氏兄弟是事隔8年再有亲生兄弟闯亚运。

梁天晴(右)及千雨(左) 自细感情十分好。徐嘉华摄

当知道自己的亚运参赛权失而复得，千雨化眼泪为笑容，他说：「其实刚刚的感受好两面，一方面替哥哥开心，另一面不开心不单单是自己失去亚运资格，而是那一场16强，我应该要打得好一点，近日有少少不舒服，加上争亚运有少少压力，一直郁住郁住，刚刚见到阿哥跑过来，我就爆哭了出来。」

应届世少冠军何承谦（右）在4强以12:15不敌2024年世少铜牌得主陆浚诺（左），后者最终夺冠。徐嘉华摄

「亚运资格由无变有，我的想法是顺其自己，但知道哥哥去到亚运，我当然好想跟他一齐去。」千雨跟哥哥一样，在名古屋亚运都是男团「第四人」，只会参加团体赛，千雨的队友包括2位犀利师兄张家朗、蔡俊彦，还有小师弟何承谦；天晴的队友包括何思朗、陈乐熹及何柏霖；两位亚运「新鲜人」不约而同期望届时为团体出一分力，千雨更期望他们的花剑团体能冲击历史第一面亚运男团金牌。

徐嘉华摄

同场，香港花剑「胡须主教练」格连(Greg) 证实香港港将于明 年5月初首办花剑大奖赛，届时香港男、女子花剑手都可同场比赛。

记者/摄影：徐嘉华