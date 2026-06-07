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15人榄球｜苏礼文捧杯贺代表港队30场 许峻严捧杯更添信心望再代表香港

即时体育
更新时间：21:45 2026-06-07 HKT
发布时间：21:45 2026-06-07 HKT

港队周日在亚洲榄球锦标赛主场斗韩国，最终以45:9大胜韩国达成7连霸，苏礼文（Kyle Sullivan）亦以一场漂亮的胜仗达成第30次代表香港，他表示意义虽然重大，但更开心是可以和队友一同分享这个时刻并获胜，亦给予他信心迎接之后的比赛，而华将许峻严（Glenn Hui）经历这2场代表香港后也给予他信心，并以代表香港出战紧接的国家杯甚至世界杯为目标。

苏礼文今战达成第30次代表港队出战。摄影：魏国谦
苏礼文今战达成第30次代表港队出战。摄影：魏国谦
苏礼文和对手起冲突，但他表示比赛过程中很常见之后双方也很友好。摄影：魏国谦
苏礼文和对手起冲突，但他表示比赛过程中很常见之后双方也很友好。摄影：魏国谦

苏礼文助港队亚锦赛7连霸贺代表30场

苏礼文今战达成第30次代表港队出战，最终以一场大胜作结兼助港队第7次捧起亚锦赛奖杯，而赛后被问到能够以这样的结果达成30场上阵有什么感觉时，Kyle表示：「我觉得达成30场的意义固然重大，但更重要的是能和这些好队友好兄弟分享这个时刻，并取得胜利更是第7次夺得冠军。」他亦指：「我为今日这支球队感到非常骄傲，他们证明了自己配得起这件球衣。」

而提到下半场港队统治级的表现，Kyle指赛前和过程中也明确了解到韩国队会在前20分钟猛攻，球队需要顶住前20分钟并消耗他们，而下半场韩国队体能亦明显下降，球队亦成功地把握机会打开局面，而提到今次胜利为他之后的比赛带来的信心时Kyle表示：「我认为对于这支队伍，我们正从与日本的两场比赛过渡过来。我下来参加了这场比赛，而那两场比赛，尤其是在日本获胜后，再加上这里的胜利，真的给了我很多信心去迎接我们即将到来的非常忙碌的夏天。」

许峻严今场打到流鼻血。摄影：魏国谦
许峻严今场打到流鼻血。摄影：魏国谦
许峻严为代表香港而感动。摄影：魏国谦
许峻严为代表香港而感动。摄影：魏国谦

华将许峻严代表2场后添信心 望可再代表香港

而华将许峻严今次世锦赛使他有机会代表香港出战2场赛事，更收获冠军，被问到对他的意义有多大时Glenn表示：「个意义真系好大，尤其是今日我妈妈、女朋友、朋友全部来支持我，甚至我在澳洲的家人都上网观看比赛支持我，所以真的好感动和意义重大。」他亦坦言上半场他和一些较新的队友有点紧张，因为好想打好场比赛开场时紧张到个心「卜卜跳」，但之后愈打愈顺找到节奏便打得更好。

而被问到代表港队完这2场后会否为他之后代表香港出战国家杯更添信心时，Glenn直言：「今次打完之后会更有信心，我现在的目标是去国家杯和世界杯，再次代表香港，只要有机会我都会更能力去把握。」

 

 

记者/摄影:魏国谦

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