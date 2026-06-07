15人榄球｜港队下半场5达阵接管比赛 45:9大胜韩国完成亚锦赛7连霸

港队15人榄球队周日在香港足球会出战亚洲榄球锦标赛，主场迎击韩国，最终港队以45:9大胜韩国，完成历史性7连冠。赛后获选为半场最佳球员的巴勒（Jack Bartlett），受访时表示今场正反映出港队深厚的实力，亦为之后的国家杯提供信心。

开场仅2分钟韩国队就以一球罚球先拔头筹领先3:0，但港队未有因此受影响，11分钟就以一球达阵回应以5:3反超，到23分钟韩国又再凭罚球以1分反先，但仅1分钟港队就凭希臣史密夫接应后突破达阵，再加上加踢命中以12:6取得领先，半场完前韩国再凭罚球将分差收窄至9:12。

但换边后港队开始接管，比赛仅7分钟就由尼尔为港队下半场先开记录，并在加踢命中下以19:9将分差拉开至双位数，港队之后陆续有来，巴勒仅用3分钟便完成2次达阵，在加踢都命中下以33:9扩大领先优势，韩国虽有攻势，但都被港队一一化解，其后港队在比赛尾段再交出2达阵下，最终以45:9击败韩国，并完成亚洲榄球锦标赛7连冠。

今场获观众投票选为本场最佳的巴勒赛后表示，对于能在主场比赛、达阵到捧杯的感觉很难以置信，而提到港队在下半场展现出压倒性的表现巴勒则表示：「我们知道他们在身体对抗上会和我们不相上下，关键在于保持势头和坚持，而在中场休息时，我们也讨论了我们的长处，在下半场也很好地发挥出来，而且保持势头。」被问到今场的胜利对他们接下来的比赛如国家杯会不会带来信心时，巴勒说：「绝对是巨大的鼓舞，今次的阵容有很多新人，但这也显示出我们有强大的实力深度，队员们今日的表现都10分出色，我们都好期待即将到来的国家杯赛事，我们也知道那种会是不同的挑战，但我们已经准备好迎接。」

记者/摄影:魏国谦