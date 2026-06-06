15榄球｜华将许峻严从梯队到为港队献达阵 为能穿上港队球衣而感触

今次亚洲榄球锦标赛港队15人榄球队派出不少新生代球员出战，亦有许多球员是初次代表香港上阵，而上场对斯里兰卡献出一达阵的华将许峻严（Glenn Hui）亦是其中一员，由梯队一路打上连续2次代表香港，对于周日再有机会披上港队战衣对韩国，他亦表示难以想像能有代表香港的一天，也为此而感到感触。

许峻严（Glenn）在香港儿时在香港成长，13岁到澳洲升学近年回流香港。摄影：魏国谦

Glenn上场对斯里兰卡献出一达阵。摄影：魏国谦

Glenn在儿时在香港长大，爸爸是在香港士生土长的番禺人，而妈妈是北京人，他坦言在这样的文化背景下，走出舒适圈并在榄球闯出一片天的感觉十分奇妙，Glenn提到他接触榄球的原因也相当有趣：「当时大概8岁，啱啱开始会打榄球系因为我阿妈觉得我太懒，之后有个叔叔就介绍左呢个运动比我，之后就开始对呢个运动产生热爱打到依家23岁。」虽然13岁的时候到了澳洲升学，但他仍保持对榄球的热爱，他亦提到初次代表香港梯队出战时听到国歌激动到喊：「2023年我收到教练邀请出战世青赛啦，我好坦白讲我系一个好容易情绪激动嘅人，当我第一次著上𠮶件球衣并唱国歌时，眼泪好似瀑布咁，我直接喊咗出嚟，真系非常感动。」

Glenn提到初次代表香港梯队出战时听到国歌激动到喊。摄影：魏国谦

Glenn坦言没有想到可以再次代表香港甚至在主场出战。摄影：魏国谦

而在悉尼读完大学后Glenn得到贺咸邀请加入本地球会「三军会猛虎榄球会」因此回流，在经历过受伤和打法的转变，他亦坦言没有想到可以再次代表香港甚至在主场出战，感触表示：「6个月前我真系冇谂过自己会喺度著上港队嘅球衣，第一次对斯里兰卡，第二次对韩国，我真系好感动可以有呢个机会，都好多谢家人、教练同埋朋友支持我，令我可以到呢个level。」而提到明日对韩国的比赛，Glenn提到对手非常强壮，而且技术娴熟，球队必须在早段便进入状态，并在防线上将他们逼退并全力以赴。Glenn也提到她的女朋友将会远道从悉尼飞来香港看他比赛，他也笑指到时情绪可能又会好激动。

记者/摄影:魏国谦