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法网｜施维利夫杀入决赛 打破无「贯」命运一步之遥

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更新时间：04:50 2026-06-06 HKT
发布时间：04:50 2026-06-06 HKT

施维利夫距离个人首个大满贯冠军，仅一步之遥。施维利夫于法网4强，以盘数3：1击败捷克新星文锡，决赛将面对10号种子、意大利的高保利。

盘数3：1力挫文锡

施维利夫在4强面对文锡，先赢两盘7：5、6：2。第三盘文锡在初段因颈部不适需要接受治疗，但他仍凭顽强的意志以6：3扳回一城；施维利夫在这盘显得有些急躁，但他之后重新振作，在第四盘初段打出关键破发，连赢头3局，加上在自己的发球局仅失5分，最终以6：3赢出这盘，总盘数以3：1取胜。

施维利夫杀入法网决赛。路透社
施维利夫杀入法网决赛。路透社
施维利夫距离个人首个大满贯冠军一步之遥。路透社
施维利夫距离个人首个大满贯冠军一步之遥。路透社
施维利夫于4强击败文锡。路透社
施维利夫于4强击败文锡。路透社

决赛硬撼高保利

这名德国球手赛后表示：「文锡击败了很多出色的球员，我知道这将是迄今最艰难的挑战。我做到了，我赢了，我感到高兴。他在第三盘表现精彩，提升到另一个层次。这是大满贯，对手会打得更好，我必须好好应对，而我做到了。」施维利夫的决赛对手将是高保利，后者于4强因对手艾诺迪病毒感染身体不适，不战而胜。

列2号种子的施维利夫在冼拿和祖高域出局后，成为今届法网的夺冠大热。今次是他第2次晋身法网决赛，亦是其第4个大满贯决赛；尽管他坐拥24个ATP冠军以及一枚奥运金牌，他始终与大满贯冠军擦身而过。如今距离冠军一步之遥，但这一场势成硬仗，事关他过去6场败仗均是不敌意大利球员，包括4月在慕尼黑公开赛的4强，正是以直落三盘不敌高保利。

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