港足｜卢比度坦言结果并不完美有进步空间 吴宇曦：Chino系全香港最好教练之一

港队周五在香港大球场以2:0击败蒙古，下午才刚正式宣布坐正的卢比度取得开门红，赛后卢比度和入大港脚处子球的吴宇曦出席记者会，卢比度坦言今场并不是一场漂亮的胜利，但球队不少球员表现亦很好，相信循渐进能取得成就，而吴宇曦则表示很高兴可以入到港队第一球，亦大赞Chino包括对香港球员的熟悉所有东西都是香港最好。

卢比度「担正」开门红 坦言仍有进步空间

Chino赛后出席记者会表示很高兴可以以一场胜利开始新的征途，但他亦坦言今场并不是一场完美的比赛：「我想为球迷带来的一场漂亮的胜利，但明显这场并不是，正如我提到我们有很多地方可以改进，但我们最近其中一个目标是不失球，而我们今日做到，亦有一些年轻球员站出来，有很多球员也做得很好，所以我们也要一步一步慢慢来。」而提到今场他曾经在东方的子弟兵马希伟和吴宇曦分别贡献一球入球和助攻，对此Chino亦表示：「你可以看到他们在过去一年的进步和努力，我知道他们有潜力而他们亦是我们的未来，所以我们必须给予他们信任和帮助便会有所回报，我亦为他们感到高兴。」

吴宇曦今场攻入大港脚处子球。摄影：魏国谦

吴宇曦大赞卢比度是全香港最好教练之一。摄影：魏国谦

吴宇曦大赞卢比度是全香港最好教练之一

而今场攻入处子球的吴宇曦则表示：「好开心今场比赛可以入到香港队第一球，都多谢Chino俾我呢个机会信任我，令我喺正式比赛射入呢球。」他亦形容自己和Chino像是师徒关系，并大赞Chino适合港队主帅这个位置：「Chino始终系我第一个教练，由我啱啱升上一队开始都好信任我。我都相信Chino系好适合呢个位置，佢对香港球员嘅熟悉，所有嘢我觉得应该系全香港最好。」而提到罚球的选择，他则表示自己一直有练习这类罚球，在踩场的时候亦感觉不错因此选择亲自操刀，也感谢队友和教练的信任。

茹子楠今场相隔多年再戴上队长臂章。摄影：魏国谦

茹子楠表示戴上队长臂章多了一份责任感。摄影：魏国谦

茹子久违再戴队长臂章 感觉多了一份责任

茹子楠今场相隔多年再戴上队长臂章，他也表示早前训练时Chino已透露过他和「一仔」（陈晋一）在未来有机会担当队长，也没想过没想过会是今场，而提到戴上队长臂章时的感受：「就系突然间多咗责任感，但系都好开心。」而提到不少球今场只赢2:0会比较少时，茹子则认为：「我哋今次拣嘅人比较新，大家都只系用三、四日去磨合。我觉得要俾多啲时间我哋队波去建立默契，但至少我哋赢到波，Chino都鞲我哋目标一定要赢球，我哋呢点都做到。」而对于宇曦入波茹子亦指他是港队的未来，也笑指希望他不会自满。

记者/摄影:魏国谦