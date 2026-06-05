港足｜吴宇曦大港脚开斋助港队2:0挫蒙古 卢比度「坐正」即取开门红

港队周五晚香港大球场主场对蒙古友赛，今战亦是同日下午宣布「坐正」的卢比度以主教练身份的首战，而今战港队亦凭祖连奴开记录，加上吴宇曦大港脚开斋，助港队以2:0击败蒙古，亦今Chino取得开门红。

港队今战亦较为主动，仅6分钟即有收获，马希伟接应艾华顿精妙直传引出龙门后横传，祖连奴接应后控定起脚射入空门，为港队打开记录，仅过3分钟再有安永佳接应祖连奴传中可惜顶偏，而11分钟蒙古亦有机会，米积杜治禁区接应头锤攻门，但被庞焯熙扑出，其后港队虽保持攻势但未能再开记录，保持一球优势返回更衣室。

易边后初段安永佳接应顶入，但球证指犯规在先入球无效，其后港队虽攻势不断但始终未能再下一城，直至81分钟吴宇曦禁区顶被拉跌驳得罚球，亲自操刀主罚射中眉底弹入，为港队射成2:0，仅过5分钟再李小恒抄截后单刀，控定后窄角度起脚但被挡出，最终港队以2:0击败蒙古，为卢比度这位新任主帅打开胜门。

记者/摄影:魏国谦