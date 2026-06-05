法网｜安祖莉娃横扫歌丝卓赢「俄乌之战」 首闯大满贯决赛 赛后零交流拒绝握手

法国网球公开赛女单四强战上演了一场充满话题性的「俄乌之战」。年仅19岁的俄罗斯新星安祖莉娃（Mirra Andreeva）发挥出色，以直落两盘6:1、6:3击败乌克兰好手歌丝卓（Marta Kostyuk），职业生涯首度杀入大满贯决赛。由于两国正处于交战状态，这场比赛充满浓厚的政治色彩，两人赛前不仅破例分开合照，赛后亦未有握手交流，令赛场内外同样充满火药味。

全场34次失误 歌丝卓泥地17连胜告终

赛前曾造出泥地17连胜佳绩的15号种子歌丝卓，今仗面对8号种子安祖莉娃却显得患得患失。比赛初段，歌丝卓在首个发球局便因两次发球双错误而遭破发；即使随后一度在对手发球局逼出40:0的优势，却因高风险击球频频失准而未能把握。全场比赛，歌丝卓出现多达34次非无压力失误，最终只打了1小时16分钟，便被防守更稳健的安祖莉娃连赢两盘淘汰。

赛后，成功报却今年马德里网赛决赛一败之仇的安祖莉娃难掩兴奋：「她是一位了不起的球员，也是非常难缠的对手。我对自己的发挥感到非常满意，而且能够报回马德里的一箭之仇，并首度跻身大满贯决赛，这种百感交集的感觉真的很奇妙，我以前从未有过这样的感受。」

赛前分开合照赛后零交流

撇除竞技层面，这场比赛因持续数年的俄乌战争背景而备受瞩目。赛前双方气氛已略显紧张，有别于网球赛事的传统，两人并未有走到网前合照，而是各自站在网的两边与球童单独拍照。

当安祖莉娃把握住第一个赛点拿下胜利后，两人一如外界预期般未有走到网前握手。落败的歌丝卓迅速离开球场，仅转身向看台上部分披著乌克兰国旗的球迷挥手并送上飞吻致意。事实上，在本届赛事期间，歌丝卓及其他乌克兰球手曾多次公开发声，讲述俄罗斯入侵对其国家的影响，因此这场「俄乌之战」的冰冷结局，实属意料之中。安祖莉娃晋级后，将会波兰外围赛黑马祖华莲丝卡（Maja Chwalinska）争夺后冠。



