港足｜港队明晚主场斗蒙古 足总赛前公布新主帅 卢比度懒理：比赛先系首要任务

港队周五（5日）晚在香港大球场对上蒙古，球队周四（4日）进行赛前训练，操练后港队由暂代主帅卢比度和茹子楠出席记者会，中国香港足球总会明日下午亦会公布新任主教练，Chino则表示未有过多理会说明日比赛才是主要任务，并指绝不会轻敌并全力应战，而茹子在相隔近半年再入选，他则对明日的比赛感期待，再次与Chino合作也令他有在东方时熟悉的感觉。

Chino指全力以赴绝不轻敌

港队今个国际赛期将出战2场友赛，周五先主场对上蒙古，2队今在香港大球场进行操练，训练完结后港队由看守主教练卢比度和茹子楠出席记者会，对于备战状况Chino表示：「我对球员们都感到非常满意。这几天天气非常炎热，他们都付出了全部。有些球员从中超回来后有点疲惫，但他们恢复得很好，我认为他们都为明天的比赛做好了准备。」而茹子楠因伤相隔近半年再入选，曾效力东方的茹子对于再次与Chino合作则说：「对上一次代表香港已经是上年，今次回来在Chino的协助下，有之前在东方熟悉的感觉，都好期待明天的比赛。」而目前港队对蒙古未尝一败，Chino被问到会不会因此有压力时，他则坦言：「我认为每场比赛都会有困难，在国际赛上排名并不代表一切，所以我们必须全力以赴，不会低估任何对手。」早前港队补选刘家乔，Chino则透露是因祖连奴要留港照顾刚生完第二胎的老婆未能随队作客，因此补选Kyle。

茹子指再次与Chino合作也令他有在东方时熟悉的感觉。摄影：魏国谦

Chino则表示未有过多理会坐正问题，说明日比赛才是主要任务。摄影：魏国谦

足总明日公布港队新任主帅 Chino懒理指比赛才是首要任务

而足总明日下午将会召开记者会，公布港队新任主帅以及关于东盟杯的细节，Chino被问到对公布新任主帅有什么感受时直言：「我目前只考虑明日的比赛，我只道明晚我还是会坐在教练席上，所以这才是我的首要任务。」而被追问到记者会会不会见到他时Chino仅回应有可能。而茹子被问到希望新任港队主帅能为球队带来什么时，他则指：「希望会带来新的力量，而且每一次新教练会有不同的战术，希望我们可以尽快熟悉他们的踢法。」

蒙古17岁小将卡布。摄影：魏国谦

蒙古主帅拉坚尼刚上任仅半个月。摄影：魏国谦

拉坚尼不明白球队以前畏战作风。摄影：魏国谦

蒙古主帅不明白球队以前畏战作风

而蒙古刚上任仅半个月的主帅拉坚尼在记者会中亦坦言，单从排名和过往港队的表现已看到2队的差距，但相信球队可在比赛中踢出最好的表现，而他亦直指出蒙古队过往的问题：「我在接手时看了球队以前的录影，尤其是以前对香港的比赛，我不明白为何球队要这么害怕，一开波便立即后退并给予对手机会，我不喜欢这样的球队，因此我也会尝试让球队明日真正地踢足球，希望可以有好表现，也可以展现出球队心态上的转变。」

记者/摄影:魏国谦