法网｜莎芭兰卡大热倒灶8强出局 情绪失控致被逆转

法国网球公开赛爆出冷门，一姐莎芭兰卡（Aryna Sabalenka）在女单八强战面对俄罗斯的舒妮达（Diana Shnaider）于领先一盘的大好形势下，以6:3、5:7、0:6盘数反输1:2，无缘晋身四强，始终未能尝到法网冠军的滋味。一姐赛后坦言比赛后段情绪过于激动，以致失去控制。

大好形势下崩盘 决胜盘惨吞「光蛋」

今届法网女单赛事中，随著多位大满贯冠军得主相继出局，手握4座大满贯单打锦标的莎芭兰卡本被视为夺冠的绝对大热。在对阵舒妮达的比赛中，她一度以6:3、4:1遥遥领先，看似晋级在望。然而，局势随后急转直下，她在最后13局中竟输掉了12局，决胜盘更吞下「光蛋」出局。

回顾她在第4圈击败日本名将大阪直美后的赛后记者会，莎芭兰卡曾展现出极佳的心理状态。当时她表示自己「保持著积极进取的态度」、「对自己的表现非常满意」，并准备好「不惜一切代价去赢得这个美丽的奖杯」。然而，面对舒妮达时，这份从容却荡然无存。

情绪失控成致命伤

这场失利，很大程度上归咎于大风的天气以及她自身的情绪波动。全场比赛，莎芭兰卡出现了多达57次无压力失误，远超她的46个致胜球。习惯以底线强抽「一击必杀」的她，在强风中未能及时调整步法与战术，最终自乱阵脚。

赛后，莎芭兰卡难掩失落，她在记者会上坦承自己败给了情绪：「或许我太过执著于自己从未在这里（法网）赢过冠军，这让我过度思考，情绪也变得过于激动。在比赛的某些特定时刻，我失去了控制。」

急需调整心态 展望温网赛季

虽然莎芭兰卡自2023年赛季以来，在大满贯赛事中从未在八强前止步，稳定性冠绝女子网坛，但她屡次在关键时刻因抗压能力不足而失诸交臂。痛定思痛，莎芭兰卡表示必须寻找解决方案：「我真的厌倦了因为情绪过于激动，而以这种不理想的方式输掉比赛。」接下来，她将重新整理心态，把目光投向即将展开的草地赛季及温布顿网球锦标赛，力求再次证明自己的实力。