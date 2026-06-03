精英运动员｜「腾峰计划」纪录短片首映 揭示精英运动员心路历程 港将们冀破茧而出

运动员在赛场上的光辉背后，往往隐藏著不为人知的汗水与心魔。旨在支援本地精英运动员的「腾峰计划」（Pinnacle Project）今日（3日）举行纪录片首映及分享会，香港长跑名将罗映潮、美式桌球好手卡比多罗比及剑击新星陈乐熹齐齐现身，剖白全职路上的高低起伏。计划创办人、著名赛车手许建德更即场宣布，来年计划资助总额将「加码」至三百万港元，并即日起招募新一届运动员，冀助更多本地体坛精英冲出香港。

罗映潮：学会欣赏自己 冀装备助推成绩

刚刚在柏林半程马拉松刷新个人最佳成绩（PB）的长跑女将罗映潮（Virginia），在纪录片中坦言自我认同是一场「长途跋涉」。现在是全职运动员的她表示：「马拉松很反映个人性格，推动身体到极限时，心魔就会出现。我以前不是一个很有自信的人，但现在学会了欣赏自己，因为自信能让你在比赛发挥出120%。」

谈及「腾峰计划」的实质帮助，Virginia 指出计划最难得之处在于「量身订造」：「计划鼓励我们主动思考如何提升自己。我利用资助添置了恢复装备，让我能应付更高强度的训练，同时也能更有预算地规划海外赛事及训练营，令提升速度更快。」

卡比多罗比：克服完美主义 盼洗脱桌球负面标签

港产美式桌球好手卡比多罗比则分享了克服「完美主义」的挣扎。他直言比赛时最高境界是「Think of nothing」（无念）：「所有心血和牺牲都在日常训练中，比赛时就是要进入『流动』（Flow）的状态。」

卡比多罗比曾因疫情退出港队，需靠比赛奖金维持生计，他感激计划减轻了其经济重担：「桌球队人数多，资源分配有限，有时出外比赛的机会变少。现在有了计划填补资金空缺，让我能无后顾之忧地专注比赛，提升世界排名。」他更期望透过自己的故事，让大众重新认识美式桌球：「一直以来美式桌球的形象未必太好（如穿校服不能进桌球室），我希望让大家知道这是一项正规、健康的运动，吸引更多小朋友立志成为桌球运动员。」

陈乐熹：不被输赢蒙蔽 剑击鞋消耗大获支援

港队年轻男佩代表陈乐熹（Royce）则展现出超龄的成熟心态。面对比赛的胜负压力，他表示：「不要让输赢蒙蔽自己，要记住当初为何喜欢剑击。输赢只是副产品，即使输了，若能在比赛中做到以前做不到的技术，也是值得庆祝的小里程碑。」

在实质支援上，Royce 笑言剑击鞋的消耗量惊人：「我们需要大量变向和速度，一两个月就会磨蚀一双鞋。如果没有合适的装备很容易受伤，计划的资助让我能添置充足的装备，并获得更多海外参赛机会。」

许建德：体育气氛向好 资助加码至三百万

「腾峰计划」创办人兼委员会主席许建德先生乐见近年香港体育文化越趋健康，运动员的价值逐渐被不同品牌及大众认同。本身是三届GT世界挑战赛欧洲赛耐力杯冠军赛车手的他深知运动员的艰辛，他透露，计划挑选运动员的首要条件是具备精英级别实力及国际赛潜力，同时也关注非主流项目的选手。

许建德宣布，为回应运动员的需求，来年「腾峰计划」的总资助额将增加五成至三百万港元。新一期运动员招募已正式展开，期望透过持续投入资源，陪伴更多本地体坛精英冲破难关，在国际舞台上发光发热。