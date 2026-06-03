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网球｜黄泽林伯明翰挑战赛正赛 两盘抢七胜塔维晋身16强

即时体育
更新时间：13:41 2026-06-03 HKT
发布时间：13:41 2026-06-03 HKT

香港网球「一哥」黄泽林（Coleman Wong）在ATP125伯明翰挑战赛旗开得胜，于当地时间周二（2日）的首圈赛事，这位7号种子经过两盘「抢七」激战后，以7：6（7：5）、7：6（12：10）力挫英国外卡球手塔维（Oliver Tarvet），顺利晋身16强，随后将与世界排名170位的意大利球手罗马诺（Filippo Romano）争夺8强席位。

世界排名109位的港将黄泽林，今次直入伯明翰挑战赛正赛，更被列为7号种子。Coleman 首圈面对排名340位的英国外卡球手塔维，双方首盘互保发球局缠斗至6：6。决胜局黄泽林一度领先6：1，其后连失4分被对手追至6：5。不过幸好Coleman及时调整状态，以7：6（7：5）先取一盘。

首盘结束后比赛因天雨暂停比赛，重开后双方继续拉锯，再次战至「抢七」，最终Coleman在被对手追平10：10时，顶著压力，连取2分，以7：6（12：10）再取一盘之后，以总盘数2：0击败英国球手，晋级16强。下一仗Coleman将与世界排名170位意大利的罗马诺争夺8强席位。

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