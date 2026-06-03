法网｜施维利夫杀入4强誓破大满贯锦标荒 方锡卡8强饮恨神奇之旅告终

随著多位争标热门相继落马，德国名将施维利夫（Alexander Zverev）迎来打破生涯大满贯「锦标荒」的最佳时机！这位法国网球公开赛男单二号种子，在8强战以直落三盘扫走西班牙19岁超新星佐达（Rafael Jodar），强势杀入4强。而早前淘汰祖高域的另一位19岁新星方斯卡（Joao Fonseca）亦在8强止步，其法网「神奇之旅」正式画上句号。

施维利夫杀入4强誓破大满贯锦标荒。新华社

施维利夫重拾霸气：奥运金牌难以取代



今届法网男单形势极其混乱，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因伤退赛，加上「世一」冼拿（Jannik Sinner）及24座大满贯得主祖高域（Novak Djokovic）提早出局，曾三度在大满贯屈居亚军的施维利夫，很有机会打破大满贯「二奶命」。施维利夫8强对佐达，首盘初段一度落后2:5，但他及时回勇追至打决胜局赢7:6（7:3），之后再赢两盘6:1及6:3顺利胜3:0，职业生涯第五次晋身法网4强。



虽然大满贯锦标近在咫尺，但当被问到是否愿意用五年前赢得的东京奥运金牌来换取法网冠军时，这位29岁名将坚决拒绝：「绝对不可能！对我来说，奥运金牌是最难赢得的，因为每四年才有一次机会，而且是为国家和人民而战。当然，我不介意在我的成就清单上再增添一些锦标。」

淘汰祖高域的9岁新星方斯卡在8强止步。路透社

方斯卡体力透支8强止步



至于施维利夫下一圈的对手，将是捷克新星文锡（Jakub Mensik）。文锡16强以6:4、6:3、7:6（7:3）击败了之前淘汰祖高域的方斯卡，结束后者法网神奇之旅。方斯卡赛后表示：「带伤出战且对这个赛事没有任何期望下，能走到这一步，这是非常正面的一周。这次比赛给了我更多的信念和信心继续前进。」

