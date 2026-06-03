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法网｜歌丝卓胜出乌克兰内战入4强创历史 激动落泪将胜仗献祖国

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更新时间：11:48 2026-06-03 HKT
发布时间：11:48 2026-06-03 HKT

法国网球公开赛女单8强，迎来历史上首次由两位乌克兰球手合演的大满贯半准决赛。23岁的歌丝卓（Marta Kostyuk）在激战三盘后，以6:3、2:6、6:2击败被她誉为「乌克兰网球传奇」的7号种子施维杜莲娜（Elina Svitolina）。歌丝卓不仅成为公开赛年代以来首位杀入法网女单4强的乌克兰女将，她更在赛后激动落泪，将这场意义重大的胜仗献给正饱受战火摧残的祖国。

泪洒球场慰战火亡魂

这场历史性的对决进行前夕，乌克兰多地（特别是首都基辅）刚遭到导弹及无人机袭击，造成至少18人死亡。一直心系祖国的歌丝卓在赢波后情绪激动，在接受访问时不禁泪洒当场。歌丝卓哽咽地说：「我们在乌克兰又经历了一个艰难的夜晚，特别是在基辅，有很多人丧生，所以我想将这场比赛献给乌克兰。」同时，她亦不忘向师姐致敬：「我想指出施维杜莲娜对网球、乌克兰人以及我的深远影响，她真的不可思议。」
施维杜莲娜赛后亦坦言，两人的成就是对乌克兰下一代的巨大启发：「令人非常悲伤的是，我们每天都要承受这种沉重和痛苦，在恐惧中不知道明天会为我们的家人、朋友和整个乌克兰带来甚么。」

斥俄罗斯球员沉默 下仗誓挫安祖莉娃

歌丝卓带著泥地赛17连胜的强势晋级4强，但她接下来将面临极具火药味的对决，将硬撼俄罗斯新星安祖莉娃（Mirra Andreeva）。自2022年2月战争爆发以来，歌丝卓与其他乌克兰球手一直坚拒与俄罗斯及白俄罗斯球手握手。
对于俄罗斯球员对战争保持沉默，歌丝卓直斥：「对我来说，这已经不再是沮丧了。他们都是成年人，清楚知道发生了甚么事。如果他们想回避谈论，那是他们要承受的后果，不是我。当你知道这一切正在发生，而你却无动于衷时，我不知道你晚上怎么还能安然入睡。」而安祖莉娃被问及将面对乌克兰对手时，则淡淡回应：「跟谁打都没关系，我只专注于迎面而来的网球和比赛本身。」

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